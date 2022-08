Comunicat Radu Tuhuț: PSD susține consumul de produse locale. Bugetul pentru Programul pentru școli al României a fost aprobat

Hotel Transilvania a pus în funcțiune parcul fotovoltaic ce asigură alimentarea cu energie verde a hotelului. Aceasta este cea mai recentă investiție a companiei care și-a propus să ofere turiștilor o alternativă eco-friendly între opțiunile de cazare din zonă. Hotel Transilvania este unul dintre puținele hoteluri din țară alimentat cu energie electrică produsă de panouri fotovoltaice.

Industria hotelieră este o mare consumatoare de energie, datorită serviciilor pe care le oferă. Parcul fotovoltaic instalat pe Hotel Transilvania are o producție anulală de 81 MWh, ceea ce îi asigură o autonomie energetică de până la 40%. Panourile au fost instalate pe corpul principal al hotelului, pe o suprafață de 750 mp. Centrala fotovoltaică are în componență un total de 176 bucăți panouri fotovoltaice. Confortul oaspeților va fi menținut, deoarece toate dotările camerelor: minibar, televizoare smart, sistem climatic personalizat etc, vor funcționa la același randament optim.

O altă investiție recentă o reprezintă cele două stații de încărcare a autoturismelor electrice, care pot fi folosite atât de către angajați, cât și de către turiști. Mai mult, atât aprovizionarea cu materii prime, cât și livrarea comenzilor, se face cu mașini electrice. De fiecare dată când un turist solicită un taxi sau un serviciu de transfer de la aeroport, serviciile sunt asigurate de taxiurile integral electrice de la Florea Taxi, un detaliu foarte apreciat de către călători.

Practicile de management al mediului au fost implementate încă din faza renovării hotelului, în 2013, când acesta a fost achiziționat de către Florea Grup. Sistemul climatic personalizat disponibil în toate camerele de 4* asigură eficiența încălzirii și răcirii camerelor. Sistemul se decuplează automat dacă un geam nu este închis complet. Iluminarea se face integral cu becuri LED, care asigură o diminuare a consumului de energie cu peste 15%. De asemenea, apa caldă menajeră este încălzită cu ajutorul panourilor solare.

Atenția a fost îndreptată și spre consumabilele de unică folosință, care au fost înlocuite cu produse care pot fi reutilizate, diminuându-se astfel semnificativ consumul de plastic sau hârtie. Digitalizarea operațiunilor a însemnat o altă etapă de reducere a consumului de hârtie.

Și în ceea ce privește furnizorii, politica este foarte strictă, prioritate având producătorii locali. Astfel, se reduce nevoia transportului mărfurilor pe distanțe mari. Colectarea deșeurilor este selectivă la nivelul tuturor departamentelor.

„La nivelul companiei, credem cu tărie că politicile orientate spre protejarea mediului sunt obligatorii pentru a susține o afacere pe termen lung. În domeniul serviciilor este cu atât mai important, cu cât clienții sunt impactați direct de aceste proiecte. Când se cazează la un hotel, ei pot avea satisfacția de a ști că sejurul lor are un impact minim asupra mediului. În ultimii ani, profilul turistului s-a modificat: este mult mai selectiv cu serviciile pe care le alege, iar sustenabilitatea unei destinații este cu siguranță un argument care e luat în considerare. Ne mândrim că putem oferi și în Alba Iulia opțiunea unei locații care, deși albă la exterior, este una dintre cele mai verzi destinații din țară.” declară Marcel Florea, director general Florea Grup.

Acest demers este cu atât mai semnificativ cu cât vine în anul în care hotelul aniversează 50 de ani de existență, făcându-l cel mai logeviv hotel funcțional din Alba Iulia. Cu o implicare activă, atât a resurselor financiare cât și a celor umane, o construcție inaugurată în urmă cu o jumătate de secol poate rămâne un simbol al dezvoltării moderne a unei comunități.

Este important de menționat că în completarea investiției companiei, turiștii au un rol important în ceea ce privește reducerea amprentei de carbon a sejurului lor. Iar acest lucru se poate face printr-un efort minim: atunci când solicită schimbarea prosoapelor doar dacă e necesar, când aleg de pe bufet doar cantitatea de mâncare pe care o vor consuma sau când sunt atenți la colectarea selectivă a deșeurilor. Aceste practici trebuie să facă parte din codul bunelor maniere ale turistului, oriunde ar călători.

Orientarea spre practici durabile în managementul mediului este o componentă importantă a strategiei de business pentru Florea Grup, din cadrul căreia face parte și Hotel Transilvania. Compania deține una dintre cele mai mari flote de mașini electrice din România, care anul acesta a depășit 60 de autoturisme. Domeniul producției materialelor de construcții, principalul sector de activitate al companiei, este de asemenea direcționat spre reducerea emisiilor de carbon: toate cele patru fabrici Petra Pavaje din țară sunt alimentate de panouri fotovoltaice, iar eficiența utilajelor este ridicată. Investițiile companiei în proiecte de energie verde au depășit 3 milioane de Euro.