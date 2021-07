Comunicat Sorin Bumb, senator PNL de Alba: Întâlnire de lucru pentru dezvoltarea industriei de apărare din Cugir

”Orașul Cugir a fost ieri, 13 iulie, gazda unei delegații importante de la nivelul Ministerului Economiei, alături de care am evaluat activitatea și premisele dezvoltării celor două întreprinderi fanion din oraș, ce sunt parte a industriei de apărare a României.

Alături de colegii mei din PNL, primarul Adrian Teban și europarlamentarul Mircea Hava, ne-am bucurat să fim gazdele delegației conduse de doamna Daniela Nicolescu – secretar de stat în Ministerul Economiei, însoțită de domnul Grabriel Țuțu – directorul general al Romarm, doamna Ruxandra Anghel – directorul Direcției de Apărare din Ministerul Economiei și domnul Vlad Ciobanu – director de cabinet în cadrul aceluiași minister.

Împreună, ne-am întâlnit cu echipele de conducere ale celor două fabrici din Cugir, am vizitat amplasamentul celor două uzine și capacitățile de producției de aici, discutând apoi aplicat despre viitorul acestor fabrici și despre proiectele de dezvoltare avute în vedere. Le mulțumesc domnilor generali Marin Morariu și Grațian Duma pentru primirea plăcută și pentru cadrul deschis de discuție, care ne-a permis să evaluăm atent provocările și oportunitățile accesibile în perioada următoare.

Atât în mandatul actual, din poziția mea de membru al Conducerii Senatului, cât și în mandatul anterior, când am activat în Comisia de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, am ca obiectiv principal să sprijin dezvoltarea județului Alba și a economiei locale, în strânsă legătură cu administrațiile locale. De aceea, atât Fabrica de Arme cât și Uzina Mecanică din Cugir s-au aflat constat în atenția mea, prin interpelările adresate miniștrilor și întâlnirile de lucru din București căutând mereu să rezolv doleanțele venite dinspre aceste unități. Mă bucur că acum am avut ocazia de a discuta aplicat, la fața locului, cu echipa de conducere responsabilă de acest sector din Ministerul Economiei.

Vrem să găsim cele mai bune soluții pentru impulsionarea activității din Cugir, pentru retehnologizarea și dezvoltarea celor două fabrici, iar experiența europarlamentarului Mircea Hava și a primarului Adrian Teban – care este și Președintele Asociației Orașelor din România – au adus un plus semnificativ discuțiilor. Abordarea a fost astfel orientată spre comunitate, spre oameni, putând discuta deschis și putându-le arăta decidenților de la minister cât de mult înseamnă aceste obiective economice pentru comunitatea locală, dar și cum o comunitate mică poate deveni relevantă la nivel european, prin dezvoltarea unei ramuri industriale strategice” – Sorin Ioan Bumb, senator PNL de Alba