Concediu ratat la Arieșeni. Scandal între membrii unei familii aflate în vacanță

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a oferit o serie de explicații legate de cele mai importante măsuri care îi vizează pe români: supra-impozitarea contractelor part-time, deficitul la sistemul de pensii care egalează contribuțiile la pilonul II și intenția de renegociere a pensiilor, în PNRR. De asemenea, acesta a spus că în România sunt prea puțini bugetari, sub media europeană, însă fără să ofere cifre care să-i susțină declarația.

Potrivit noului Cod Fiscal, începând de luni, 1 august, a intrat în vigoare suprataxarea contractelor part-time. Din această cauză firmele, mai ales cele mici, nu își mai permit să plătească noile sume percepute de statul român.

În acest context, sute de mii de români, printre care bone, femei care fac curățenie sau grădinari, IT-iști, jurnaliști, ar putea să aibă venituri mai mici sau chiar să fie concediați, după ce guvernul a decis ca pentru contractele part-time, să se plătească contribuţii şi impozit la nivelul salariului minim.

Supra-taxarea contractelor de muncă și ”soluțiile” ministrului

Întrebat ce se întâmplă cu cei care au salariul minim şi ce măsuri de ajutor are în vedere guvernul, ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus:

„Este un prim pas pe care l-am făcut cu cei din agricultură instituind salariul minim de 3.000 de lei cu o fiscalitate mai mică.

Al doilea pas a fost punerea la dispoziție a mediului privat posibilitatea majorării salariului minim cu 200 de lei care sunt netaxabili.

Şi al treilea pas demarăm o discuție acum la sfârșit de an în consiliul cu partenerii sociali, sindicatele şi patronatele pentru a identifica o soluţie, astfel încât de la 1 ianuarie să avem o majorare a salariului minim”, a spus Marius Budăi.

„Mi-e greu să înțeleg cum cineva poate trăi dintr-un contract part-time cu salariul minim”.

„Zilnic mii de contracte de muncă se transformă din part-time în contracte cu normă întreagă, lucru care s-a mai întâmplat odată când am introdus această măsură.

Colegul meu, Adrian Câciu, ministrul de Finanțe, a spus clar că dacă în implementare măsurilor mai găsim anumite excepții pe care trebuie să le facem de la această lege putem discuta, însă îmi este foarte greu să înțeleg cum cineva poate trăi dintr-un contract part-time cu salariul minim”, a mai spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

De ce au românii pensia minimă

„Când am fost director la o casă de pensii la Botoșani realizam audiențe la televiziunea locală. Primeam telefoane de la cetăţeni unde răspundeam pe loc sau a doua zi. Organizam şi audiențe în judeţ şi discutam cu pensionarii pentru a le cunoaște problemele. Erau multe discuții cu am lucrat 20-30 de ani şi am pensia minimă.

Peste 10.000 de dosare le-am luat filă cu filă. Ce am găsit acolo este tragic. Timp de 15-20-25 de ani la unii stagiul de cotizare în cel mai bun caz salariul minim normă întreagă, dar majoritatea cu fracţiune de normă, adică acel lucru cu 2 lei pe hârtie şi 5 în mână. Acest lucru se va răsfrânge supra actualilor lucrători când vor ieşi la pensie. (…)

Nu poţi să ții un om la muncă 8-10 ore şi să îl plătești cu jumătate de normă”, a spus ministrul Muncii, Marius Budăi, în emisiunea Subiectiv de la Antena 3.

Deficit la bugetul de pensii exact cât se virează la Pilonul II

Invitat în emisiunea jurnalistului Răzvan Dumitrescu, de la Antena 3, ministrul Marius Budăi a vorbit despre sistemul de pensii și a spus care este deficitul în această zonă.

Marius Budăi: Estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde, exact cât virăm către Pilonul II.

Răzvan Dumitrescu: Deci dacă nu aţi vira către Pilonul II nu aţi avea deficit.

Marius Budăi: Nu vrea să creez o ştie de aici că a spus Budăi că nu vom mai vira către Pilonul II. Este exclus aşa ceva, este o lege.

Răzvan Dumitrescu: Dar pică suma una pe cealaltă. Cum vă explicaţi?

Marius Budăi: Aşa s-a întâmplat anul acesta.

Budăi: Numărul de bugetari este sub media europeană

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a mai explicat că în coaliţia de guvernare trebuie să se ajungă la o decizie finală în ceea ce priveşte renegocierea PNRR în domeniul pensiilor. Budăi a precizat, de asemenea, că în România numărul bugetarilor este sub media europeană.

De asemenea, Budăi a fost întrebat de ce discuţiile se blochează la pensii, el răspunzând că nu se întâmplă lucrul acesta.

”Nu s-a blocat, ştiţi că a fost o majorare la început de an, nu este suficientă, suntem de acord, a venit această inflaţie galopantă şi aceste probleme, am venit în mod repetat pe categoriile vulnerabile cu măsuri şi eu cred că şi bugetarii din România sunt cetăţeni ai acestei ţări”, a adăugat ministrul Muncii.

Marius Budăi a mai precizat, răspunzând unei întrebări, că numărul bugetarilor din România este sub media europeană.

”Suntem sub media Uniunii Europene. Nu ştiu exact cu cât”, a precizat Marius Budăi.