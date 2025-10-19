Conferință internațională la Alba Iulia despre cimitirele evreiești. Oportunități de cercetare a patrimoniului

La Alba Iulia se desfășoară, în perioada 19-21 octombrie, o conferință internațională pe tema cimitirelor evreiești, cu participarea unor cercetători din țară și străinătate.

Evenimentul este organizat de Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în colaborare cu Comunitatea Evreilor Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, ESJF European Jewish Cemeteries Initiative și alte instituții.

Conferința ”Urban and Rural Jewish Cemeteries in Central and Eastern Europe: History, Research and Valuation” este finanțată de Consiliul Județean Alba. Se află la a doua ediție. Prima s-a desfășurat anul trecut, când s-au împlinit 10 ani de la începutul proiectului de cercetare și restaurare a cimitirului evreiesc din Alba Iulia.

”Într-un context european și regional extrem de dramatic, el dorește să atragă atenția asupra necesității reflecției în cunoștință de cauză și a unei atitudini responsabile, lipsită de impulsivitate, în privința evoluțiilor decisive din perioada actuală”, anunță organizatorii.

Specialiști din țară și străinătate

Conferința reunește specialiști (cadre didactice, cercetători și restauratori) din România, Republica Modova, alte țări europene (Ungaria, Cehia, Polonia, Ucraina, Croația, Israel, Anglia, USA) și din Statele Unite ale Americii. Participă și Ruth Ellen Gruber, editoarea website-ului Jewish Heritage Europe, implicată în promovarea patrimoniului evreiesc.

Tematica acestei conferințe este motivată de semnificația subiectului din multiple perspective:

cimitirele evreiești urbane ca locuri ale memoriei, locuri sacre și totodată destinații turistice, cu o importantă dimensiune patrimonială și peisagistică. Acestea au în același timp calitatea unor veritabile arhive documentare și artistice în piatră

semnificația și posibilitățile de cercetare și valorificarea cimitirelor evreiești rurale

interferențele artistice și sociale cu arta funerară creștină.

Lucrările se vor desfășura în zilele de 20 și 21 octombrie, la sediul central al Universității „1 Decembrie 1918”.

Ceremonia de deschidere va avea loc la Consiliul Județean Alba, în sala Regele Ferdinand, în 19 octombrie, de la ora 16.00, în cadrul programului dedicat de Consiliul Județean Alba Festivalului „Școala Ardeleană”.

