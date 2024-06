Contabilii cer abrogarea RO e-TVA. ”Marele circ fiscal românesc asfixiază antreprenorii, profesioniștii contabili și inovația” se arată într-un comunicat al CECCAR.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) solicită abrogarea ordonanțelor de urgență privind unele măsuri fiscale publicate vineri, 21 iunie a.c., în Monitorul Oficial.

De asemenea, experții contabili din România cer inițierea unui dialog real cu toate părțile interesate pentru identificare de soluții fiscale sustenabile.

Vezi aici o analiză pe acest subiect: Noi provocări pentru antreprenori: Decontul RO e-TVA precompletat de ANAF complică activitatea companiilor și a contabililor

”Marele circ fiscal românesc, unde funcționarii de stat se joacă de-a v-ați ascunselea cu responsabilitățile lor (transferându-le tocmai contribuabililor, adică celor cale le finanțează și salariile), în timp ce mediul de afaceri este tratat ca un personaj principal suspect, într-o piesă intitulată „Toți sunt evazioniști”.

Nu putem identifica adevărații evazioniști? Nicio problemă: mai bine presupunem că sunt toți! Facem reguli mai aspre pentru toți, ca să nu mai scape nimeni.

Nici nu mai contează că sistemul informatic abia funcționează, important este că regulile sunt acolo, „sculptate” în „piatra digitală” a ministerului.

Acest circ birocratic se vrea a fi soluția pentru a umple vistieria statului, dar asfixiază antreprenorii, profesioniștii contabili și inovația.

România nu are nevoie doar de instrumente digitale, ci de o mentalitate digitală la conducerea executivă a autorității care elaborează legislația fiscală” se arată într-o postare pe contul de Facebook al CECCAR.

Contabilii cer abrogarea RO e-TVA: Ce se întâmplă, de fapt

Jurnaliștii de la Hotnews au explicat într-o analiză ce se întâmplă de fapt.

ANAF colectează multe date (e-Factura, SAF-T, e-case de marcat etc.) dar nu are chiar toate datele de la contribuabil, iar ceea ce are, uneori conține erori.

În baza datelor pe care le are, ANAF va transmite un decont precompletat.

Doar că, documentul transmis către firmă va fi greșit. De ce? TVA la încasare nu se află în datele ANAF, la fel și cu bonurile pentru combustibil, ajustările de TVA etc.

Asta este marea problemă: când trimite decontul precompletat, contabilii au timp 5 zile să-și dea seama de ce datele de la ANAF sunt greșite, deși Fiscul va crede că sunt corecte.

Munca de verificare a fost mutată de la ANAF la contabili, în mod forțat, scrie Hotnews.

