Connect with us

Eveniment

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor

Publicat

acum 33 de minute

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor. Judecătorii de la ÎCCJ au fost convocați, vineri, în cadrul Secțiilor Unite, pentru a discuta despre sesizarea Curții Constituționale în legătură cu proiectul Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

”La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi:

sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025).

În cadrul ședinței Secțiilor Unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art. 15 alin.(1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”, anunță Instanța supremă într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Noua lege a pensiilor speciale

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat noul proiect de modificare a pensiilor magistraților, care prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Guvernul și-a asumat marți răspunderea în plenul reunit al Parlamentului pentru acest proiect.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Primul proiect al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, ca urmarea a unei sesizări depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție.

CCR a motivat atunci că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

Diferența dintre cele două proiecte este că perioada de tranziție pentru pensiile magistraților a crescut de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

Asta înseamnă că, în următorii 15 ani, vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an, până când se va ajunge la 65 de ani în 2042, notează Mediafax.

Guvernul accelerează reforma pensiilor magistraților pentru a respecta jaloanele PNRR. Premierul Bolojan spune că schimbările sunt necesare pentru sustenabilitate și accesarea fondurilor europene.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    joi, 04.12.2025 at 16:10

    Vă dați seama că ultimul salar încasat va cuprinde sporuri, concediu și alte ajutoare mascate, cum ar fi n salarii la pensionare. Și va rezulta un 70% care depășește cu mult salariul de încadrare, decum netul. Mă, Guvernul e Guvern, nu stă să negocieze,că nu are de ce. Fricoșilor !

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 33 de minute

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Actualitateacum O oră

Bărbat din Cugir, prins băut la volan. Ce alcoolemie avea
Evenimentacum 2 ore

Trump Tower, centru comercial, teren de golf și cartier de lux la Cluj-Napoca. Planurile familiei președintelui SUA în Ardeal
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 22 de ore

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

job
Economieacum 7 ore

Câți șomeri există în Alba și în ce orașe și comune sunt cei mai mulți. Județul, pe locul 21 la nivel național. Date oficiale
Economieacum 22 de ore

Când expiră plafonarea prețurilor la gaze și cu cât ar putea crește facturile. Statul a adunat datorii uriașe către furnizori
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 33 de minute

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Evenimentacum 2 zile

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
turism ghid
Evenimentacum 20 de ore

Turismul în Alba, în cădere liberă. Scădere dramatică a numărului de turiști și a înnoptărilor față de anul trecut. Date oficiale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 2 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 8 ore

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum o zi

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie