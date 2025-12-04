Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program

Connect with us

acum O oră

Vineri, 5 decembrie, se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Căsuțele cu bunătăți sunt pregătite, bradul este împodobit, Moș Crăciun și-a anunțat sosirea, la ora 18.00, transmit organizatorii.

Pe scena special amenajată în cadrul târgului, de la ora 19.00, urcă GINO, cu un super concert de colinde: „Acum, în prag de sărbători!”.

Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Program

Colindăm cu inima, pentru Alba Iulia – artiștii ediției a III-a

Începând de vineri, în fiecare sfârșit de săptămână, până la Crăciun, de la ora 19.00, scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei devine punctul central al ediției 2025 Crăciun La Palat. Un mix perfect între artiști locali și nume mari va deveni sunetul sărbătorilor la Alba Iulia. Accesul la toate concertele este gratuit.

  • 5 decembrie: GINO – „Acum, în prag de sărbători”
  • 6 decembrie: Corurile „Flori de Mai” și „Tempo” ale Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
  • 7 decembrie: HARA – Concert special de sărbători
  • 12 decembrie: Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
  • 13 decembrie: Corul THEOTOKOS, dirijor pr. Nicolae-Călin Bulac
  • 14 decembrie: Daniel Avram și Școala De Folk a Palatului Copiilor Alba Iulia
  • 19 decembrie: Ioana Mărginean și Colindătorii de pe Valea Sebeșului
  • 20 decembrie: NARCISA SUCIU & BAND – Magia Crăciunului
  • 21 decembrie: Tudor Limbean și Loredana Prața, Grupul de colindători „Vestitorii Bucuriei” (George Drăgan, MaximilianaPoienar și Cristiana Viorel)

Concerte de Crăciun la Palat

Tineri muzicieni cu care Alba Iulia se mândrește vin să completeze tabloul sonor al unei ierni magice, în Crăciun la Palat: AcoustiChristmas, by Arca Talentelor

Tineri artiști locali, cu un potențial imens, au răspuns provocării lansate de Asociația Arca Talentelor și au urcat… la bord. Centrul Cultural Palatul Principilor a răspuns, la rândul său, nevoii lor de exprimare artistică și le-a deschis ușile Sălii Transilvania, pentru o serie de 4 concerte integrate în ediția de anul acesta a evenimentului Crăciun La Palat. Îi veți putea vedea și aplauda în Sala Transilvania.

  • Vineri, 5 decembrie, ora 20.00 – Vladimir ILIESCU, concert de pian și percuție
  • Duminică, 7 decembrie, ora 20.00 – Antonia DOGEANU, concert de pian
  • Joi, 11 decembrie, ora 19.00 – Muzică de cameră: Felix Constantinescu-pian, Mihai Almășan-vioara, Cătălin Pop-violoncel
  • Joi, 18 decembrie, ora 19.00 – Grup vocal „ISHIA”, condus de Maria Zămora

În curtea Palatului Principilor mai este disponibilă pentru închiriat o căsuță în care pot fi comercializate produse artizanale sau alimentare. Detalii pentru cei interesați, la telefon 0358 880 050 sau la adresa craciun@palatulprincipilor.ro.

