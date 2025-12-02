Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită

Google Maps introduce posibilitatea de a publica recenzii sub anonimat, cu ajutorului unui pseudonim și cu o imagine de profil alternativă, astfel încât să poți evalua o afacere fără ca recenzia să fie legată de numele tău complet și fotografia reală din profilul Google.

De asemenea, Google spune că va monitoriza „recenziile suspecte și false”, iar fiecare recenzie va fi în continuare asociată cu un cont în sistemul intern al companiei, lucru despre care consideră că îi va descuraja pe cei cu intenții rele, scrie pcmag.com.

Astfel, utilizatorii vor putea crea un profil separat dedicat recenziilor, folosind un alt nume și o fotografie diferită, vizibile publicului.

Această identitate alternativă va putea fi activată din secțiunea Profilul tău, unde va apărea o opțiune specială pentru postarea cu nume personalizat.

Pseudonimul și imaginea aleasă vor apărea în recenziile publicate, în timp ce datele reale ale utilizatorului vor rămâne cunoscute doar de Google.

Totuși, Google nu a explicat de ce introduce recenziile anonime, dar a prezentat ideea ca pe o modalitate de a deveni „Moș Crăciun secret” pentru o afacere.

Unii utilizatori sunt reticenți să posteze public recenzii pentru afacerile locale, deoarece acestea ar putea fi folosite pentru a le urmări locația sau deplasările.

Noua opțiune ar putea încuraja mai multe persoane să ofere feedback sincer, indiferent că este vorba despre o părere în favoarea afacerilor sau în defavoarea lor.

