Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia

Ministerul Afacerilor Interne a transmis o avertizare cu privire la o serie de mesaje false care anunță supravegherea cetățenilor în trafic și în zonele publice.

Asemenea informații false au apărut inclusiv în Alba Iulia, unde pe rețelele sociale s-a vorbit despre operaționalizarea camerelor de supraveghere care ”vânează mașinile care circulă pe liniile de autobuz”.

Alba24 a primit mai multe întrebări de la cititori pe acest subiect. ”Este adevărat că au fost montate camere care supraveghează cetățenii, inclusiv mașinile care circulă pe banda de autobuz și se vor da amenzi foarte mari?” este una dinre întrebările primite.

Întrebat de Alba24, primarul Gabriel Pleșa a dezmințit această informație și a spus că o asemenea măsură ar fi anunțată public de primărie, cu mult timp înainte.

Precizările MAI

”Vă informăm că pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie circulă mesaje care anunță operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice.

Aceste informații sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani.

De fiecare data, Ministerul Afacerilor Interne a dezmințit aceste informații.

Vă rugăm, informați-vă din surse oficiale. Siguranța rutieră este o prioritate, nu o glumă!” au precizat reprezentanții MAI, într-o postare pe Facebook.

