Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei

Beneficiarii eligibili care au semnat contractele în cadrul programului național de fertilizare in vitro (FIV) vor avea voucherele în conturi până la finele lunii decembrie.

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, potrivit Agerpres.

”Programul FIV este mai mult decât o procedură medicală, este speranță și este șansa la familie. Mă bucur că etapa de înscriere s-a încheiat și că am reușit să atingem atât de mulți beneficiari, dar ceea ce este mai important este că nu am renunțat.

Împreună am salvat acest program și l-am dus mai departe și anul acesta. Pentru toți cei declarați eligibili și care au semnat contractele, vă asigur că până la sfârșitul lunii decembrie voucherele vor fi în conturi”, a transmis ministrul, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, programul FIV pentru anul viitor se află în pregătire, acesta urmând să fie finanțat atât din fonduri europene, cât și din fonduri publice.

”Pentru anul viitor pregătim deja noul program, finanțat atât din fonduri europene, cât și din fonduri publice și cu mai mulți beneficiari. Avem datoria să sprijinim fiecare familie care luptă pentru aceste vis”, a adăugat ministrul.

Perioada de înscriere în program a fost 20 octombrie – 30 noiembrie 2025.

În programul FIV au putut aplica persoanele sau cuplurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute, nu însă și cele care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte instituții.

La prima rectificare bugetară din acest an, care a avut loc la finele lunii septembrie, Ministerul Muncii a obținut suma de 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul de fertilizare in vitro, o sumă care putea ajuta peste 6.600 de familii de a avea un copil.

La finalul lunii aprilie, Guvernul a aprobat continuarea, și în 2025, a programului social de interes național de susținere a cuplurilor și persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV).

