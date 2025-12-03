Connect with us

Actualitate

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei

Publicat

acum 4 secunde

Beneficiarii eligibili care au semnat contractele în cadrul programului național de fertilizare in vitro (FIV) vor avea voucherele în conturi până la finele lunii decembrie.

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, potrivit Agerpres.

”Programul FIV este mai mult decât o procedură medicală, este speranță și este șansa la familie. Mă bucur că etapa de înscriere s-a încheiat și că am reușit să atingem atât de mulți beneficiari, dar ceea ce este mai important este că nu am renunțat.

Împreună am salvat acest program și l-am dus mai departe și anul acesta. Pentru toți cei declarați eligibili și care au semnat contractele, vă asigur că până la sfârșitul lunii decembrie voucherele vor fi în conturi”, a transmis ministrul, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, programul FIV pentru anul viitor se află în pregătire, acesta urmând să fie finanțat atât din fonduri europene, cât și din fonduri publice.

”Pentru anul viitor pregătim deja noul program, finanțat atât din fonduri europene, cât și din fonduri publice și cu mai mulți beneficiari. Avem datoria să sprijinim fiecare familie care luptă pentru aceste vis”, a adăugat ministrul.

Perioada de înscriere în program a fost 20 octombrie – 30 noiembrie 2025.

În programul FIV au putut aplica persoanele sau cuplurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute, nu însă și cele care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte instituții.

La prima rectificare bugetară din acest an, care a avut loc la finele lunii septembrie, Ministerul Muncii a obținut suma de 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul de fertilizare in vitro, o sumă care putea ajuta peste 6.600 de familii de a avea un copil.

La finalul lunii aprilie, Guvernul a aprobat continuarea, și în 2025, a programului social de interes național de susținere a cuplurilor și persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 4 secunde

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Evenimentacum 45 de minute

FOTO: Steag cu chipul lui Zelea Codreanu, fluturat la Alba Iulia de 1 Decembrie, în tabăra SOS. Poze postate de un deputat
Evenimentacum 2 ore

UPDATE FOTO-VIDEO: INCENDIU pe Autostrada A10, în zona Aiud. Remorca unui camion a luat foc
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Băuturile alcoolice, mai scumpe de la 1 ianuarie 2026. Firmele din domeniu cer amânarea majorării accizelor
sediul ITM Alba
Actualitateacum 22 de ore

ITM Alba: Un caz de muncă nedeclarată, amenzi de peste 30.000 de lei și nereguli la firme din județ. Unde au fost controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 2 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum o zi

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe
Evenimentacum 20 de ore

VIDEO Chefi la Cuțite: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea de la Antena 1. Ce preparat a gătit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 23 de ore

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 secunde

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum o zi

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie