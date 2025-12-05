Accident rutier pe raza localității Crăciunelu de Jos. Două autoturisme implicate

Un accident rutier a avut loc vineri, 5 decembrie, pe raza localității Crăciunelu de Jos. Accidentul rutier s-a petrecut pe strada 6 Martie, în jurul orei 10.30.

Din primele informații în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în urma impactului nu ar fi rezultat persoane încarcerate între fiarele mașinilor.

La fața locului intervin pompierii din Blaj cu o autospecială de stingere și o ambulanță.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

