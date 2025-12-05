Connect with us

Eveniment

Accident rutier pe raza localității Crăciunelu de Jos. Două autoturisme implicate

Publicat

acum 11 minute

Un accident rutier a avut loc vineri, 5 decembrie, pe raza localității Crăciunelu de Jos. Accidentul rutier s-a petrecut pe strada 6 Martie, în jurul orei 10.30. 

Din primele informații în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în urma impactului nu ar fi rezultat persoane încarcerate între fiarele mașinilor.

La fața locului intervin pompierii din Blaj cu o autospecială de stingere și o ambulanță.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Accident rutier pe raza localității Crăciunelu de Jos. Două autoturisme implicate
Evenimentacum 25 de minute

Idei de cadouri de Moș Nicolae pentru copii și adulți: jucării, dulciuri, haine și decorațiuni pentru casă
Evenimentacum 38 de minute

Polițiștii din Alba Iulia au identificat persoanele care au spart automatele de cafea din parcarea de la Kaufland
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 2 zile

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Blocuri Alba Iulia
Economieacum 3 ore

Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară
Economieacum 18 ore

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Evenimentacum 19 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 20 de ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

mos nicolae
Evenimentacum 2 ore

Lustruiți ghetuțele! În noaptea asta vine Moș Nicolae: tradiții și obiceiuri în seara de 5 decembrie
Evenimentacum 22 de ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie