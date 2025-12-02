Eveniment
FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Competiția Slalom Paralel a deschis sezonul de iarnă 2025-2026 la Păltiniș Arena. Potrivit organizatorilor, concursul din complexul de ski și snowboard a fost un adevărat spectacol, cu concurenți veniți din întreaga țară și dueluri pe muchie de cuțit. Vremea a fost favorabilă pe tot parcursul zilei de vineri: fără precipitații, cu apariții generoase ale soarelui, condiții care au pus în valoare atât traseul cât și abilitățile sportivilor.
Competiția a atras participanți din Hunedoara, Cluj, Miercurea Ciuc, Brașov și Sibiu, iar atmosfera de pe pârtia D a fost alimentată de publicul numeros și de duelurile extrem de tensionate din fazele eliminatorii.
Majoritatea manșelor s-au încheiat la diferențe minime, conturând unul dintre cele mai dinamice și spectaculoase concursuri organizate până acum la Păltiniș Arena.
Finala a fost un moment de maximă intensitate: Valentin Popa a câștigat competiția, devansându-l pe Cristian Popa cu doar 0,004 secunde, o diferență infimă care a ridicat entuziasmul și reacțiile publicului.
Premiile au fost echipamente sportive oferite.
De asemenea, pe lângă echipamentele sportive, au fost și premii în bani:
- 1.000 de lei pentru fiecare loc 1,
- 700 lei pentru fiecare loc 2,
- 500 lei pentru fiecare loc 3.
Valoarea totală a premiilor în produse a fost de peste 10.000 de lei.
Câștigătorii concursului Slalom Paralel
13-15 ani, băieți:
- I – Ștefan Cosma
- II – Abel Santa
- III – Matei Ghisoi
13-15 ani, fete:
- I – Hanna Tanko
- II – Eszter Incze
- III – Ariana Clinci
16+, fete:
- I – Renatta Muller, 36 ani – Cluj
- II – Ilinca Crișan, 28 ani – Cluj
- III – Loredana Lupșa, 37 ani – Hunedoara
16+, băieți:
- I – Valentin Popa, 61 ani – Orlat
- II – Cristian Popa, 35 ani – Cluj
- III – Dan Lașiță, 47 ani – Sibiu
Foto: Păltiniș Arena/hila.ro
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.