FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel

Competiția Slalom Paralel a deschis sezonul de iarnă 2025-2026 la Păltiniș Arena. Potrivit organizatorilor, concursul din complexul de ski și snowboard a fost un adevărat spectacol, cu concurenți veniți din întreaga țară și dueluri pe muchie de cuțit. Vremea a fost favorabilă pe tot parcursul zilei de vineri: fără precipitații, cu apariții generoase ale soarelui, condiții care au pus în valoare atât traseul cât și abilitățile sportivilor.

Competiția a atras participanți din Hunedoara, Cluj, Miercurea Ciuc, Brașov și Sibiu, iar atmosfera de pe pârtia D a fost alimentată de publicul numeros și de duelurile extrem de tensionate din fazele eliminatorii.

Majoritatea manșelor s-au încheiat la diferențe minime, conturând unul dintre cele mai dinamice și spectaculoase concursuri organizate până acum la Păltiniș Arena.

Finala a fost un moment de maximă intensitate: Valentin Popa a câștigat competiția, devansându-l pe Cristian Popa cu doar 0,004 secunde, o diferență infimă care a ridicat entuziasmul și reacțiile publicului.

Premiile au fost echipamente sportive oferite.

De asemenea, pe lângă echipamentele sportive, au fost și premii în bani:

1.000 de lei pentru fiecare loc 1,

700 lei pentru fiecare loc 2,

500 lei pentru fiecare loc 3.

Valoarea totală a premiilor în produse a fost de peste 10.000 de lei.

Câștigătorii concursului Slalom Paralel

13-15 ani, băieți:

I – Ștefan Cosma

– Ștefan Cosma II – Abel Santa

– Abel Santa III – Matei Ghisoi

13-15 ani, fete:

I – Hanna Tanko

– Hanna Tanko II – Eszter Incze

– Eszter Incze III – Ariana Clinci

16+, fete:

I – Renatta Muller, 36 ani – Cluj

– Renatta Muller, 36 ani – Cluj II – Ilinca Crișan, 28 ani – Cluj

– Ilinca Crișan, 28 ani – Cluj III – Loredana Lupșa, 37 ani – Hunedoara

16+, băieți:

I – Valentin Popa, 61 ani – Orlat

– Valentin Popa, 61 ani – Orlat II – Cristian Popa, 35 ani – Cluj

– Cristian Popa, 35 ani – Cluj III – Dan Lașiță, 47 ani – Sibiu

