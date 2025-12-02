Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă

Titularizare 2026: candidații care vor să se angajeze pe perioadă nedeterminată sau determinată în învățământ se vor putea înscrie la concursul de ocupare a posturilor organizate anul viitor. Ministerul Educației a publicat recent metodologia și calendarul concursului.

Potrivit metodologiei, pot ocupa posturi pe perioadă nedeterminată (angajare definitivă în învățământ), candidații care obțin cel puțin nota 7, atât la inspecțiile la clasă cât și la proba scrisă.

Candidații care obțin note între 5 și 7 la cele două probe au acces la posturi de suplinitor, pe perioadă determinată.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a menționat că nu o să fie schimbări în privința concursului național de Titularizare 2026. Acesta a spus că se va menține aceeași programă, potrivit edupedu.ro.

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi

Metodologia prevede următoarele condiții:

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată

candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului

sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, pe parcursul anului şcolar 2025-2026,

Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisî)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Pentru angajarea pe perioadă determinată

candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului

sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2026, pe parcursul anului şcolar 2025-2026,

Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Titularizare 2026: calendar

Candidații se pot înscrie la concurs în perioada 6-18 mai 2026. Inspecțiile la clasă și probele practice vor fi organizate în luna iunie. Proba scrisă va fi în 21 iulie 2026.

Rezultatele la concurs vor fi comunicate în 28 iulie, iar cele finale în 4 august.

Ședințele de repartizare pe posturi încep din 5 august.

Vezi calendarul concursului AICI, integral.

