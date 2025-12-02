FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025

Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat, în weekend, la Gala Campionilor în karting 2025, organizată în cadrul Campionatului Național de Karting Școlar.

Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 29 noiembrie, la Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Palatul Copiilor Alba Iulia a fost reprezentat de piloții Daniel Șerban (clasa monomarcă Comer 80 cmc, categoria Cadett), David Stelian Suciu (clasa monomarcă Rotax 125cmc, categoria Junior Rotax) și de mecanicul echipei, elevul Daniel Șerb Aceștia au fost însoțiți de profesorul lor, Nicodim Gabriel Ciușca.

A fost un moment de sărbătoare pentru kartingul școlar din România.

Echipajul Palatului Copiilor din Alba Iulia a fost printre cele 30 de echipe participante din România la Campionatul Național de Karting Școlar ”Micul Pilot 2025”.

”Mulțumim tuturor celor implicați în acest minunat sport numit karting, felicitări piloților, părinților pentru susținere și implicare și tuturor celor care iubesc performanța în sporturile cu motor.

Vă dorim tuturor Sărbători fericite, multă sănătate, să ne revedem cu bine în anul competițional 2025 – 2026”, transmite profesorul Nicodim Gabriel Ciușca.

