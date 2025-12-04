Connect with us

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, evidențiază importanța investițiilor în infrastructură pentru cetățeni și performanță în sport. Mesajul este transmis în contextul în care echipa Volei Alba a jucat, marți seara, pe Blaj Arena, meciul cu campioana Turciei, în Liga Campionilor.

”Sunt mândru de modul în care campioana României, Volei Alba Blaj, a evoluat în meciul de marți împotriva campioanei Turciei, VakifBank Istanbul, cea mai titrată echipă din Liga Campionilor. Recunosc: puțini se așteptau ca echipa noastră să joace atât de bine în fața unui adevărat colos al voleiului european!

Partida de marți a arătat, încă o dată, ce reprezintă Blajul în voleiul european. Și nu o spunem noi! Atunci când adversarii te felicită pentru infrastructura creată la Blaj, cuvintele devin de prisos.

Când cea mai galonată echipă care a evoluat vreodată în Alba Blaj Arena laudă condițiile oferite – de la o sală la cele mai înalte standarde pentru volei, la curățenia orașului și până la condițiile excelente de cazare – nu poți decât să fii recunoscător! Vorbim de un club care a jucat în cele mai mari și mai moderne săli din lume și care s-a cazat în cele mai luxoase hoteluri.

Felicitări, Blajului

Mai mult, atunci când Giovanni Guidetti, cel mai titrat antrenor din voleiul feminin de club al ultimelor două decenii, transmite public felicitări Blajului, „un oraș atât de mic, dar cu atât de multe finale europene”, sentimentul de mândrie este firesc. Sunt momente care confirmă ceea ce am reușit să construim aici, la Blaj.

Dincolo de toate acestea, marți seara am avut parte de un meci adevărat, în care echipa noastră s-a ridicat, în mare parte din timp, la nivelul renumitei sale adversare, iar publicul a demonstrat încă o dată de ce Blajul este capitala voleiului din România, capabil să organizeze evenimente sportive premium!

Volei Alba Blaj rămâne un ambasador puternic al orașului nostru, al județului Alba și al României în Europa, iar fenomenul creat aici continuă să fie un vector de imagine admirabil la nivel internațional”, transmite primarul.

Meciul Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul

În meciul de marți seara, campioana României, Volei Alba Blaj, a început bine și a câștigat primul set. Apoi a fost dominată de VakifBank Istanbul, care a obținut victoria după o oră și 38 de minute, potrivit Agerpre. Meciul s-a jucat în fața a 1.782 de spectatori.

Italianca Vittoria Piani a fost cea mai bună jucătoare a echipei Volei alba Blaj, cu 26 de puncte, Ariana Pîrv a reușit 15 puncte, iar Drussyla Andressa Felix Costa a adăugat 11 puncte.

De la VakifBank Istanbul, formație clasată pe patru în sezonul trecut al Ligii Campionilor, s-au evidențiat celebra Tijana Boskovic, cu 26 de puncte, Zehra Guneș, 19 puncte, și Katarina Lazovic, 11 puncte.

imagini: Gheorghe Valentin Rotar/ Facebook, Andrei Stânea

