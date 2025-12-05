Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară

Românii sunt tot mai interesați de apartamentele vechi atunci când decid să cumpere un imobil. Este una dintre concluziile unei analize a pieței imobiliare, realizate de platforma Storia.

Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat. Urmează București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp).

La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp).

Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.

Evoluția pe piața imobiliară – noiembrie 2025

„În urmă cu doi ani, interesul pentru apartamentele noi și cele vechi era relativ echilibrat. Din iunie 2024 însă, vizualizările pentru locuințele noi au început să scadă, ajungând să fie cu peste 20% mai puține decât cele pentru apartamentele vechi.

În prima jumătate a anului 2025, diferența s-a accentuat, anunțurile pentru apartamente noi având cu 33-47% mai puține vizualizări față de segmentul vechi, iar din august decalajul a crescut la aproximativ 54%”, Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România), citată de Mediafax.

Potrivit acesteia, evoluția pe piața imobiliară a fost influențată de oferta limitată de construcții noi în marile orașe și de schimbările fiscale.

Acestea ”au determinat 12% dintre cei interesați de locuințe noi să își mute atenția exclusiv către apartamente vechi, conform unui sondaj realizat recent de noi. În paralel, interesul pentru apartamentele vechi a crescut, iar din luna noiembrie a acestui an a ajuns să fie de peste două ori mai mare decât interesul pentru apartamentele noi”, precizează Dudău.

Prețurile la apartamente noi, comparativ cu cele vechi

Apartamente noi:

Timișoara și Craiova se remarcă prin cele mai mari creșteri de la un an la altul, de 20% fiecare, în timp ce Sibiu înregistrează de asemenea o evoluție importantă, de 19%.

La nivel lunar, Bucureștiul a avut cea mai mare creștere, de 6% în noiembrie față de luna octombrie, iar Timișoara de 2%, în timp ce Cluj-Napoca a marcat o scădere de 3%.

Apartamente vechi:

Bucureștiul conduce detașat cu o creștere de 26% comparativ cu anul trecut, urmat de Craiova (+20%) și Iași (+14%). Brașov și Sibiu au evoluții moderate, de 8% fiecare, iar Timișoara a înregistrat o creștere de 9%, urmată de Cluj-Napoca (+10%), Constanța (+11%) și Oradea (+11%).

Valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare a fost analizată luând în calcul suprafețele minime legale pentru garsoniere (37 mp) și apartamentele cu două camere (52 mp) și trei camera (66 mp).

Prețurile apartamentelor de vânzare în principalele orașe din țară

București

Preț mediu solicitat:

2.005 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 15% mai mult decât anul trecut și 6% peste nivelul din octombrie

2.554 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 26% față de anul trecut și cu 2% față de luna anterioară, respectiv octombrie 2025.

Garsoniere: aproximativ 74.185 euro (în bloc nou), 94.498 euro (în bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 104.260 euro (nou), 132.808 euro (vechi)

Apartamente cu trei camere: 132.330 euro (nou), 168.564 euro (vechi).

Brașov

Prețul mediu solicitat:

Apartamente noi: 2.255 euro/mp, cu 7% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie

Apartamente vechi: 2.252 euro/mp, în creștere cu 8% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 83.435 euro (bloc nou), 83.324 euro (bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 117.260 euro (nou) și 117.104 euro (vechi)

Apartamente cu trei camere: 148.830 euro (nou) și 148.632 euro (vechi).

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de:

3.188 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 8% mai mult decât anul trecut, dar cu 3% mai puțin decât în octombrie

3.218 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 10% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 117.956 euro (bloc nou), 119.066 euro (bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 165.776 euro (nou) și 167.336 euro (vechi).

Apartamente cu trei camere: 210.408 euro (nou) și 212.388 euro (vechi).

Constanța

Preț mediu solicitat:

2.047 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 10% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie

2.036 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 11% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 75.739 euro (bloc nou), 75.332 euro (bloc vechi).

Apartamente două camere: aprox. 106.444 euro (nou) și 105.872 euro (vechi).

Apartamente cu trei camere: 135.102 euro (nou) și 134.376 euro (vechi).

Craiova

Preț mediu solicitat:

2.091 euro/mp pentru apartamente noi, cu 20% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie

2.016 euro/mp pentru apartamente vechi, în creștere cu 20% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 77.367 euro (bloc nou), 74.592 euro (bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 108.732 euro (nou) și 104.832 euro (vechi).

Apartamente cu trei camere: 138.006 euro (nou) și 133.056 euro (vechi).

Iași

Prețul mediu solicitat:

1.814 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 12% mai mult decât anul trecut și similar cu luna octombrie

1.960 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 14% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 67.118 euro (bloc nou), 72.520 euro (bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 94.328 euro (nou) și 101.920 euro (vechi).

Apartamente cu trei camere: 119.724 euro (nou) și 129.360 euro (vechi).

Oradea

Preț mediu solicitat:

1.952 euro/mp pentru apartamente noi, cu 10% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie

1.794 euro/mp pentru apartamente vechi, în creștere cu 11% față de anul trecut și 1% față de luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 72.224 euro (bloc nou), 66.378 euro (bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 101.504 euro (nou) și 93.288 euro (vechi).

Apartamente cu trei camere: 128.832 euro (nou) și 118.404 euro (vechi).

Sibiu

Preț mediu solicitat:

1.942 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 19% mai mult decât anul trecut și 1% peste nivelul din octombrie

1.885 euro/mp pentru cele vechi, în creștere cu 8% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 71.854 euro (bloc nou), 69.745 euro (bloc vechi).

Apartamente două camere: aprox. 100.984 euro (nou), 98.020 euro (vechi)

Apartamente trei camere: 128.172 euro (nou) și 124.410 euro (vechi).

Timișoara

Preț mediu solicitat:

2.017 euro/mp pentru apartamente noi, cu 20% mai mult decât anul trecut și 2% peste nivelul din octombrie

1.872 euro/mp pentru apartamente vechi, în creștere cu 9% față de anul trecut și similar cu luna anterioară.

Garsoniere: aproximativ 74.629 euro (bloc nou), 69.264 euro (bloc vechi).

Apartamente cu două camere: 104.884 euro (nou) și 97.344 euro (vechi).

Apartamente cu trei camere: 133.122 euro (nou) și 123.552 euro (vechi).

Alba Iulia

Potrivit anunțurilor publicate pe Storia, în Alba Iulia, prețul imobiliarelor este între:

garsoniere/apartamente cu 1 cameră: 26.000 euro – 55.000 euro

apartamente cu 2 camere: 32.000 euro – 145.000 euro

apartamente cu 3 camere: 63.000 euro – 245.000 euro

