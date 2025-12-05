Lustruiți ghetuțele! În noaptea asta vine Moș Nicolae: tradiții și obiceiuri în seara de 5 decembrie

Lustruiți ghetuțele, în noaptea asta vine Moș Nicolae. Acesta aduce bucurii copiilor și celor dragi în noaptea de 5 spre 6 decembrie. Ghetuțele sunt umplute cu cadouri, iar cei care nu au fost cuminți ar putea găsi în dar nuielușe.

Tradiția serii de ajun îi face pe cei mici să-și spele și să-și lustruiească pantofii, cizmele sau ghetele, așteptând cu emoție vizita Moșului.

Totuși, copiii care nu au fost cuminți primesc o nuielușă, menită să le amintească să asculte de părinți și bunici.

Moș Nicolae trebuie doar să privească prin ferestre pentru a afla dacă cei mici s-au purtat bine sau nu în acest an.

Potrivit tradițiilor românești, Moș Nicolae călătorește pe un cal alb, simbolizând prima zăpadă a iernii, îi ajută pe nevoiași, orfani și văduve, este stăpânul apelor, îi salvează pe corăbierii aflați în pericol și protejează soldații în război.

În popor se crede că de Sfântul Nicolae începe iarna cu adevărat. În această zi, Moşul îşi scutură barba sură şi începe să ningă.

Dacă nu ninge, înseamnă că Sfântul Nicolae a întinerit.

De unde provine obiceiul cadourilor din ghetuțe

Această tradiție în care Moş Nicolae vine cu daruri îşi are originea în povestea unui personaj care a existat cu adevărat, episcopul Nicolae de Myra, care a trăit în Myra-Lichia, în secolul al IV-lea, scrie Agerpres.

Lui Nicolae de Myra îi sunt atribuite numeroase fapte bune faţă de cei săraci şi năpăstuiţi, dar şi miracole, numele său traducându-se prin „biruitor de popor”.

Provenind dintr-o familie înstărită, la moartea părinţilor săi, şi-a dăruit întreaga avuţie celor nevoiaşi.

Una dintre cele mai cunoscute legende despre Moş Nicolae este povestea celor trei fete sărace, care neavând zestre, nu se puteau căsători şi urmau să fie vândute de tatăl lor unor bărbaţi înstăriţi.

Legenda spune că Sfântul Nicolae, aflându-le durerea, le-a aruncat fiecăreia pe geam, într-o noapte, câte un săculeţ de bani, care a căzut fie în ciorapii puşi la uscat, fie în ghete.

De aici provine obiceiul ca darurile de Moş Nicolae să fie puse în ghete, iar de atunci, în fiecare noapte de Sfântul Nicolae, copiii și cei dragi primesc cadouri, în amintirea gestului său milostiv.

Tradiții și obiceiuri

În seara în care Moș Nicolae este așteptat, copiii lustruiesc ghetuțele pentru a le pregăti să primească daruri, ca semn de curățenie și respect, dar și pentru a păstra tradiția și a învăța răbdarea și responsabilitatea.

De asemenea, există obiceiul să se pună în apă crenguţe de pomi fructiferi în casă, lângă icoane, care să înflorească de Anul Nou.

În funcţie de crenguţa care a înflorit, se aşteaptă recolta de fructe în noul an.

La sate există obiceiul ca în ziua de Sfântul Nicolae feciorii să se organizeze în cete şi să-şi aleagă gazda unde vor merge pentru repetiţiile colindelor de Crăciun şi de Anul Nou.

Legenda lui Moş Nicolae s-a răspândit în toată lumea şi a luat caracteristicile fiecărei ţări. În Europa, în secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile.

În Germania, imaginea lui Moş Nicolae a apărut prin îmbinarea unei figuri păgâne cu imaginea creştină a Sfântului Nicolae, care este văzut ca un bătrân ce poartă un sac în spate şi un mănunchi de nuieluşe în mână.

Copiii cuminţi primesc dulciuri din sac, iar copiii care n-au fost cuminţi primesc o nuieluşă, un cartof sau câţiva cărbuni.

Copiii din Franţa, aşteptându-l pe Moş Nicolae, lasă lângă ghetuţe un pahar de vin, iar pentru măgăruşul lui lasă doi-trei morcovi şi puţin zahăr.

Asta pentru că în regiunile din estul Franţei, cei mici ştiu că Moş Nicolae vine călare pe un măgăruş, alături de Pere Fouettard (Moş Nuieluşă), înveşmântat în negru.

Moş Nicolae lasă daruri copiilor buni, iar Pere Fouettard le lasă celor care n-au fost cuminţi câte o nuieluşă.

În Belgia şi Luxemburg, copiii îşi aşează ghetuţele în faţa uşii şi, la fel ca micuţii francezi, pregătesc un pahar de vin pentru moşul.

Cum este văzut Moș Nicolae în diferite țări

Moş Nicolae este foarte iubit de copiii din Austria, care îl percep ca pe un bătrân înveşmântat asemenea unui episcop, cu o carte mare în care îngerii au scris toate faptele celor mici.

El ţine în mână o nuia destinată micuţilor care nu au dat ascultare părinţilor.

În Italia, copiii aşează pe o farfurie, în seara de 5 decembrie, bileţele în care-şi scriu dorinţele, promiţându-i lui Moş Nicolae că vor fi cuminţi în anul care va veni.

A doua zi, în locul bileţelelor, găsesc dulciurile lor preferate.

Moş Nicolae (Sveti Nikola) aduce cadouri în Croaţia după ce, cu o seară înainte, copiii îşi lustruiesc încălţămintea şi o aşează pe pervazurile ferestrelor.

Asta pentru a fi umplută cu daruri, dulciuri şi fructe de către generosul moş.

În Polonia, Moş Nicolae este perceput ca fiind îmbrăcat în haine episcopale, coborând din ceruri cu ajutorul unui înger şi colindând întreaga ţară mergând pe jos sau purtat într-o trăsură trasă de un cal alb.

După ce intră într-o casă, Moş Nicolae ascultă rugăminţile copiilor, îi ceartă, dacă n-au fost cuminţi, sau îi laudă, dacă au fost buni.

Celor buni le dăruieşte icoane, mere roşii, portocale şi ”pierniki” (prăjiturele sfinte, făcute cu miere şi mirodenii).

În Slovacia, Moş Nicolae (Svaty Mikulas) soseşte într-o trăsură trasă de un cal.

În ajun, copiii îşi aşează încălţămintea lustruită pe pervazul ferestrei sau în pragul uşii, sperând să o găsească dimineaţa încărcată cu daruri.

În unele şcoli are loc sărbătoarea „Mikul Mail”, în cadrul căreia copiii îşi dăruiesc unul altuia mici cadouri.

Moș Nicolae: alte tradiții din seara de ajun

În Slovenia, în ajunul Sfântului Nicolae, copiii își pun încălțămintea în fața ușii, așteptând ca a doua zi să o descopere plină de fructe, bomboane, monede și mici jucării.

Cei care nu s-au purtat bine primesc cărbuni și cenușă de la însoțitorul Moșului, numit Parkel.

Totodată, în Ungaria, copiii își lustruiesc pantofii sau ghetele și le așază pe pervaz, pentru ca Moș Nicolae (Szent Miklós) să le umple cu bomboane, ciocolată, nuci, mere, portocale și mici cadouri. Cei obraznici primesc, în schimb, nuiele sau linguri de lemn.

În cele din urmă, Moș Nicolae rămâne unul dintre cele mai îndrăgite personaje ale sărbătorilor de iarnă, aducând bucurie și emoție copiilor din întreaga lume.

