Contul unic în care se vor putea plăti amenzile rutiere, stabilit de Ministerul Finanțelor

Contul unic în care se vor putea plăti amenzile rutiere, indiferent de domiciliul celui sancționat, a fost stabilit de Ministerul Finanțelor.

Ordinul nr. 1823/2025 a fostpublicat miercuri în Monitorul Oficial și prevede deschiderea unui cont unic pentru plata amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice.

Noul mecanism, gestionat prin Trezoreria Statului, are scopul de a simplifica procesul de plată și de a asigura o trasabilitate mai bună a sumelor încasate la bugetele locale sau de stat.

Contul, denumit „50.09.01 – Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice”, va funcționa la Trezoreria operativă centrală și la toate unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Acesta va fi utilizat pentru încasarea sumelor plătite de persoanele amendate, fie în numerar, fie prin mijloace electronice, inclusiv prin intermediul platformei ghiseul.ro, mandatelor poștale sau POS-urilor instalate la ghișeele instituțiilor publice.

Potrivit Ceccarbusiness, contul se codifică cu următoarele coduri de identificare fiscală:

a) la Trezoreria operativă centrală – cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului – pentru încasarea sumelor achitate de plătitori prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor la instituții de credit, prin mandat poștal, pentru transferul de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului al sumelor încasate de acestea în numerar sau prin intermediul POS-urilor instalate la ghișeele acestora, precum și pentru transferul de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale al sumelor încasate de la persoanele care nu au domiciliul pe raza respectivei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepția sumelor încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare;

b) la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului – pentru sumele încasate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în numerar sau prin intermediul POS-urilor instalate la ghișeele acestora;

c) la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului – cu codul de identificare fiscală al unităților / subdiviziunilor administrativ – teritoriale – pentru sumele încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în numerar la casieriile acestora, prin intermediul cardurilor bancare, utilizând Sistemul național electronic de plăți, disponibil la adresa de internet www.ghiseu.ro, precum și prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile acestora și/sau al aplicațiilor care facilitează acceptarea plăților electronice.

Sumele colectate în acest cont vor fi ulterior virate automat către:

bugetele locale, în cazul persoanelor care au domiciliul în România;

bugetul de stat, pentru persoanele fără domiciliu în țară sau cu domiciliu necunoscut.

Codul IBAN al contului unic, deschis la Trezoreria operativă centrală din cadrul Ministerului Finanțelor, este RO76TREZ999500901XXXXXXX.

Prin noul mecanism, autoritățile urmăresc simplificarea procedurii de plată a amenzilor, reducerea erorilor în colectare și o evidență mai clară a sumelor virate către fiecare unitate administrativ-teritorială.

