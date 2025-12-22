Mesaj de Crăciun: Sărbători fericite din partea Almax Group! Un an plin de realizări colaboratorilor și angajaților (P)

Perioada sărbătorilor de iarnă este momentul potrivit pentru recunoștință față de cei care au contribuit la dezvoltarea proiectelor companiei și la realizarea unor ansambluri rezidențiale durabile și de calitate.

Almax Group, grup de firme specializat în construirea de ansambluri rezidențiale, în special blocuri de locuințe colective, transmite mulțumiri tuturor colaboratorilor: parteneri, angajați, furnizori, proiectanți și constructori care au sprijinit activitatea companiei pe parcursul acestui an.

Profesionalismul, seriozitatea și implicarea colaboratorilor au fost esențiale pentru derularea cu succes a proiectelor, iar parteneriatele bazate pe încredere și respect reciproc au contribuit la realizarea unor rezultate solide și durabile.

Ion Tecșa, proprietarul grupului de firme Almax Group, împreună cu Alexia Tecșa, noua coordonatoare a grupului și fiica omului de afaceri, le transmit tuturor colaboratorilor și angajaților: "Sărbători fericite, sănătate, liniște și momente frumoase alături de cei dragi".

La doi ani de la demararea proiectului, complexul a fost finalizat, iar lucrările de finisare continuă.

Privind către anul viitor, compania își propune să dezvolte în continuare proiecte de calitate, să consolideze relațiile cu partenerii săi și să investească în noi ansambluri rezidențiale.

