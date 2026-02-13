Copacii ce pun în pericol liniile de energie electrică în Apuseni vor fi tăiați. Măsuri luate de autoritățile din Alba

Copacii ce pun în pericol rețeaua de energie electrică în Apuseni vor fi îndepărtați. Autoritățile din Alba s-au întâlnit la Câmpeni, pentru a stabili măsurile necesare.

Întâlnirea a fost organizată de Instituția Prefectului – Județul Alba și s-a desfășurat la sediul Primăriei orașului Câmpeni.

Discuțiile au vizat gestionarea arborilor situați în culoarele liniilor electrice de medie și joasă tensiune și problemele silvice din zona montană a județului.

La întâlnire au participat prefectul județului Alba, Nicolae Albu, șeful Gărzii Forestiere Județene Alba, Petru Crișan, directorul DEER Alba, Alexandru Perju, reprezentanții ocoalelor silvice din zona de munte: Horea Apuseni, Gârda, Valea Arieșului, Muntele Mare, Abrud și Sebeș, precum și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din Munții Apuseni.

Au fost luate în calcul situațiile generate de fenomenele meteorologice severe din luna ianuarie 2026. Atunci, doborâturile și rupturile de arbori au produs avarii rețelelor de distribuție a energiei electrice și întreruperi în alimentarea cu energie a comunităților din zona montană.

Au fost analizate aspecte legate de intervențiile pentru îndepărtarea arborilor periculoși din culoarele de siguranță ale liniilor electrice, în special în situațiile în care proprietarii terenurilor nu sunt identificați sau nu există contracte de administrare silvică, anunță Prefectura Alba.

Măsuri vizate

În cadrul întâlnirii, împreună cu ocoalele silvice din zona Munților Apuseni, a fost discutat modul de abordare privind realizarea lucrărilor de marcare a arborilor în vederea constituirii culoarelor de protecție pentru liniile electrice aeriene de 20 kV din zona Munților Apuseni. Aceste lucrări reprezintă prima etapă în realizarea culoarelor de protecție și urmează să fie efectuate în cel mai scurt timp, în baza cooperării dintre ocoalele silvice, operatorul de distribuție a energiei electrice și unitățile administrativ-teritoriale.

Participanții au discutat cooperarea dintre autoritățile silvice, operatorul de distribuție a energiei electrice și unitățile administrativ-teritoriale pentru identificarea situațiilor de risc, intervenții coordonate și prevenirea tăierilor necontrolate. Totodată, au fost prezentate propunerile de modificare și completare a Codului Silvic (Legea nr. 331/2024), formulate la nivelul ocoalelor silvice din zona montană a județului Alba, privind intervențiile asupra vegetației din zonele de protecție ale infrastructurii.

