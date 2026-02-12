Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării: Procedura de consultare publică a Masterplanului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Alba se apropie de final, iar documentul strategic care va ghida dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare în perioada 2023–2053 include o prevedere esențială pentru populație: plafonarea tarifului la un nivel maxim de suportabilitate de 2,5% din venitul mediu disponibil net al unei gospodării.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care a precizat că a solicitat introducerea expresă a acestei prevederi în strategie pentru întreaga durată a masterplanului, adică până în anul 2053.

„Până în anul 2053, prețul la apă și canal nu poate fi mai mare de 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie din județul Alba”, a transmis Dumitrel.

Potrivit acestuia, indicatorul este utilizat la nivelul Uniunii Europene, iar pragul de 2,5% reprezintă minimul acceptat în România, fiind stabilit prin lege și calculat pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Prin includerea acestei prevederi în Masterplan, autoritățile județene urmăresc să asigure că tarifele pentru apă și canalizare vor fi calculate la nivelul minim permis de legislația națională, astfel încât povara financiară asupra populației să fie menținută în limite suportabile.

În același timp, președintele CJ Alba a anunțat că toate profiturile realizate de compania de apă se vor regăsi în investiții viitoare pentru extinderea și modernizarea rețelelor, proiecte pentru care sunt utilizate intens și fonduri europene.

Precizările președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel

”În perioada următoare se încheie procedura de consultare publică a Masterplanului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Alba. Este documentul strategic prin care se stabilește modul de dezvoltare și extindere al rețelelor de apă și canalizare din județul Alba pentru perioada 2023-2053.

Unul dintre factorii de bază este prețul plătit de cetățeni pentru aceste servicii.

De aceea, AM SOLICITAT includerea în strategie a unei PREVEDERI EXPRESE prin care PREȚUL plătit de cetățeni pentru apă și canal să fie calculat pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 2,5% din venitul mediu disponibil net al unei gospodării medii, PE ÎNTREAGA DURATĂ A MASTERPLANULUI, ADICĂ PÂNĂ ÎN 2053!

Ce înseamnă asta? Că până în anul 2053, prețul la apă și canal nu poate fi mai mare de 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie din județul Alba!

Acest indicator se folosește în toată Uniunea Europeană, iar pragul de 2,5% este minimul acceptat în România, fiind stabilit prin lege și calculat pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Prin această prevedere introdusă în Strategie, ne asigurăm că cetățenii din județul Alba plătesc tarife de apă și canal calculate pe baza pragului minim permis de legislația din România!

Toate profiturile realizate de companie se vor regăsi în viitoarele lucrări de extindere și modernizare a rețelelor, pentru care folosim intens și fondurile europene.

Vrem servicii de calitate, vrem ca cetățenii să aibă apă la robinete tot timpul anului, indiferent dacă plouă sau este secetă, vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”.

