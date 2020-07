Cozi infernale la intrarea în Grecia, dinspre Bulgaria. Român plecat în concediu: ”Un kilometru în două ore”

Cozi de 5-6 kilometri pe sensul de trecere spre Grecia, la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la granița bulgaro-elenă.

”La vama Kulata la 07:58 cozi intinse pe mai bine de 4 km.Fiind singurul punct terestru de trecere a frontierei era de asteptat sa fie asa aglomerat dar chiar nu ma asteptam sa fie atit de aglometat.Vom reveni cu detalii” a scris Laura Elena Tantana pe grupul de Facebook Vacante in Grecia: Info utile.

”La Calafat am trecut de dimineață la ora 4:30 în 15 min spre Bulgaria. S-au cerut declarațiile, dar dacă nu aveai îți dădeau ei de completat. Traseu pe E79 Dimovo – Montana – Vratsa – Botevgrad – Sofia – Kulata. Plin de politie după Sofia, mai ales la ieșiri din tuneluri și foarte aglomerat.

Am ajuns la Kulata la 9.30, dar e coadă pe autostrada de 6 km. De vis! 🙁 . UPDATE: Am făcut un km în 2 ore” a scris pe același grup Răzvan Gavrilescu.

MAE român i-a avertizat miercuri pe românii care merg în vacanță în Grecia că accesul rutier pe teritoriul acestei țări este permis în perioada 1-15 iulie printr-un singur punct de trecere a frontierei bulgaro-elene – Kulata-Promachonas.

Măsura a fost luată ca urmare a introducerii obligativității completării formularului electronic, prin intermediul căruia să poată fi asigurată evidența celor care merg în această țară.

Foto: Răzvan Gavrilescu – Facebook

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.