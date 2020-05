Creditele în lei s-ar putea ieftini. BNR a redus la 1,75% pe an dobânda de politică monetară

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de vineri, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 2 iunie, informează banca centrală.

Totodată, BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2,25% pe an, de la 2,50% pe an, şi păstrarea nivelurilor ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Acesta este cel mai mic nivel de dobândă de politică monetară avut vreodată de către BNR în România, a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al băncii centrale, citat de Agerpres.

Este a doua reducere de dobândă de politică monetară operată de BNR în acest an, după scăderea de la 2,5% la 2% luată în martie. În paralel, banca centrală a păstrat rezervele minime obligatorii atât pentru lei, cât și pentru valută.

De asemenea, BNR va continua să cumpere titluri de stat pe piața secundară, adică de la băncile care le dețin.

Prin această măsură, BNR injectează practic bani în sistemul bancar, care la rândul lui finanțează apoi statul și oferă credite populației și mediului privat. BNR subliniază că inflația a scăzut de la 3,05% în luna martie la 2,68% în aprilie, în principal datorită reducerii prețului petrolului, dar și datorită eliminării supraaccizei la carburanți, scrie ziarul Libertatea.

”Potrivit datelor preliminare, creșterea economică a decelerat vizibil în trimestrul I 2020 – la 2,7 la sută, de la 4,3 la sută în trimestrul anterior –, chiar dacă în primele două luni ale anului a rămas deosebit de robustă. În același timp, deficitul balanței comerciale și-a accelerat considerabil creșterea, pe fondul unui declin mai ridicat al exporturilor comparativ cu cel al importurilor de bunuri și servicii”, precizează reprezentanții Băncii Naționale a României.

Oficialii băncii centrale mai notează că acordarea de credite a rămas relativ intensă în martie, dar criza pandemică și-a făcut resimțite efectele în aprilie.

”Incertitudinile asociate perspectivei inflației sunt neobișnuit de înalte, dată fiind natura fără precedent a unui asemenea șoc economic pe plan național și la nivel global, implicând închideri bruște ale activității unor companii și sectoare de activitate, dar și modificări ale comportamentului de consum. Surse majore de incertitudine sunt și viteza de redresare a economiei ulterior eliminării graduale a măsurilor restrictive și eficacitatea acțiunilor și programelor de sprijinire a companiilor și populației”, conform BNR.

