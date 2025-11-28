Connect with us

Eveniment

Tânăr din Ocna Mureș, trimis după gratii la penitenciarul din Aiud pentru un an. Pentru ce faptă a fost condamnat

Publicat

acum 5 secunde

Un tânăr din Ocna Mureș a fost depistat de polițiști și condus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud. Acesta are de ispășit o pedeasă, de un an zile pentru conducere sub influența alcoolului. 

Tânărul în cauză a fost depistat de polițiștii din oraș, iar cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 28 noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat de 32 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 27 noiembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

Tânăr din Ocna Mureș, trimis după gratii la penitenciarul din Aiud pentru un an. Pentru ce faptă a fost condamnat
Actualitateacum 45 de minute

IMM România: Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului
Evenimentacum 2 ore

Georgescu schimbă locul de întâlnire la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Unde le-a transmis simpatizanților săi că va fi prezent
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum o zi

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 45 de minute

IMM România: Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului
Economieacum 5 ore

Venitul brut al femeilor, cu aproape 500 de lei mai mic decât cel al bărbaților, în octombrie 2024. Date INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 13 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum 3 zile

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 13 ore

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 5 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

LIVE VIDEO: Corul de copii Theotokos în concert la Catedrala Romano Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia: ”Credință și Unire”
Evenimentacum 6 ore

Corul de copii Theotokos va concerta vineri în Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 3 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 4 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 3 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum o zi

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie