Tânăr din Ocna Mureș, trimis după gratii la penitenciarul din Aiud pentru un an. Pentru ce faptă a fost condamnat

Un tânăr din Ocna Mureș a fost depistat de polițiști și condus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud. Acesta are de ispășit o pedeasă, de un an zile pentru conducere sub influența alcoolului.

Tânărul în cauză a fost depistat de polițiștii din oraș, iar cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 28 noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat de 32 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 27 noiembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

