Corul de copii Theotokos va concerta vineri în Catedrala Romano – Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia.

Spectacolul va avea parte și de invitați speciali: Roxana Reche, Alexandru Pal, Nicolae-Andrei Bulac și Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba.

Anunțul organizatorilor:

Vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 18:30, în atmosfera solemnă și plină de armonie a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, va avea loc concertul „Credință și Unire”, susținut de Corul de copii THEOTOKOS, sub conducerea Pr. Nicolae-Călin Bulac.

Evenimentul reprezintă o întâlnire prin muzică între oameni, confesiuni și culturi, o afirmare a credinței comune în frumos, în dialog și în demnitate reciprocă.

Așa cum istoria Alba Iuliei este construită din straturi de tradiții, limbi, confesiuni și simboluri, tot astfel acest concert își propune să fie un moment de convergență.

Vor fi alături de copii:

Roxana Reche

Alexandru Pal (nai)

Nicolae-Andrei Bulac (vioară)

Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba

Vă invităm cu drag să ne unim vocile, inimile și gândurile într-o seară a armoniei și demnității comune.

