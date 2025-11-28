LIVE VIDEO: Corul de copii Theotokos în concert la Catedrala Romano Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia: ”Credință și Unire”

Corul de copii Theotokos susține un concert vineri în Catedrala Romano – Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia. Este vorba despre concertul „Credință și Unire” sub conducerea Pr. Nicolae-Călin Bulac.

De asemenea, spectacolul are parte și de invitați speciali: Roxana Reche, Alexandru Pal, Nicolae-Andrei Bulac și Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba.

Evenimentul reprezintă o întâlnire prin muzică între oameni, confesiuni și culturi, o afirmare a credinței comune în frumos, în dialog și în demnitate reciprocă.

Așa cum istoria Alba Iuliei este construită din straturi de tradiții, limbi, confesiuni și simboluri, tot astfel acest concert își propune să fie un moment de convergență.

Vor fi alături de copii:

Roxana Reche

Alexandru Pal (nai)

Nicolae-Andrei Bulac (vioară)

