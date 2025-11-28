Connect with us

VIDEO: Câștigătorii Miss și Mister Boboc 2025, la Colegiul HCC din Alba Iulia. Cine a primit titlul de miss și mister Alba24.ro

acum 7 minute

Colegiul ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și-a ales în 2025, câștigătorii celor mai râvnite titluri între boboci: Miss și Mister Boboc. 

Vineri, 28 noiembrie, în Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, după câteva ore bune de probe, cele opt perechi de boboci au ajuns la punctul final: cineva va primi cel mai râvnit titlu.

Însă înainte de toate, Alba24.ro a organizat un concurs online pentru a stabili cine va fi Miss și Mister Alba24.ro, în urma voturilor înregistrate pe site. Eliza Trifa și cu Ianis Poșogan au fost încoronați miss și mister alba24.ro.

miss si mister alba24

La finalul serii doi boboci au primit titlul de miss și mister 2025 HCC: Este vorba despre Daria Podar și Lucas Andrei Suciu, care au și format o pereche în cadrul balului.

Cei doi au primit titlul de miss și mister boboc al Colegiului Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, în 2025.

