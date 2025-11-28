Connect with us

IMM România: Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului

Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor, a afirmat vineri premierul Ilie Bolojan, într-o întâlnire cu reprezentanții IMM România.

În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, s-au discutat mai multe teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului și a mediului de afaceri, potrivit unui comunicat de presă al organizației.

La inițiativa reprezentanților IMM România, au fost analizate aspecte care țin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanțări, precum și despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).

”În acest context, premierul Ilie Bolojan a afirmat că impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului, iar decizia va fi luată în sprijinul companiilor.

O altă temă discutată la întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat salariul minim brut pe economie garantat în plată în anul 2026, punct asupra căruia au avut loc consultări între Guvern și partenerii sociali, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru dialog social.

Și în această privință urmează să fie luată o decizie, pe baza argumentelor economice și sociale”, se arată în comunicatul IMM România, citat de Agerpres.

În ceea ce privește domeniul transporturilor, la inițiativa reprezentanților mediului de afaceri au fost analizate aspecte care țin de aplicarea mecanismului prin care transportatorii beneficiază de returnarea unei părți din acciza suplimentară pentru carburant, combaterea evaziunii fiscale din sectorul transporturilor și accesul mediului privat la finanțări europene pentru achiziționarea de autovehicule nepoluante.

Potrivit sursei citate, dialogul între Guvern și reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii va continua, atât la nivelul prim-ministrului, cât și la nivel sectorial, cu ministerele de resort.

La începutul acestei săptămâni, 14 organizații ale investitorilor români și străini au solicitat, din nou, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o barieră în calea investițiilor.

IMCA a fost introdus prin Legea nr. 296/2023 și se aplică pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro și al căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri.

Aceștia sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

