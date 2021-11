Cremă de păstrăv, retrasă de la vânzare din magazinele Penny. Conține o bacterie periculoasă pentru gravide, copii și vârstnici

Împlinirea a 150 de ani de la construirea căii ferate Alba Iulia – Târgu Mureș a fost prilej pentru prezentarea unei drezine americane, restaurate de angajați CFR, pe bani proprii. Drezina a fost depozitată inițial la Zlatna, după ce a fost abandonată pe o linie ferată din Brașov.

Drezina a fost folosită de Gheorghe Gheorghiu Dej, la verificarea șantierelor sau la recepții, spun restauratorii.

Povestea drezinei Buick

Restaurarea drezinei model american Buik Road Master Sedan, fabricată în 1940 a fost făcută din fonduri proprii, de mai mulți lucrători ai Secției L7 Târgu-Mureș din cadrul CNCF CFR S.A.

A fost adusă la Districtul Exploatare Utilaje din cadrul Secției L7 Târgu Mureș la începutul anului 2020. Angajați pasionați de istoria căilor ferate din cadrul sectie L7 au reușit să-i redea strălucirea de altădată, transmit reprezentanții secției.

Potrivit surselor citate, drezina face parte din istoria perioadei comuniste a României. Aceasta a fost folosită la început în corpul diplomatic 1 și 2, după care a trecut la calea ferată și a fost una dintre drezinele liderului vremurilor comuniste, Gheorghe Gheorghiu Dej. A fost abandonată în 1996 pe o linie ferată din Brașov, unde, din cauza ploii, s-a distrus. Aceasta a ajuns ulterior la Zlatna.

Istoricul CFR Radu Belu si șeful de Sectie L7, Ionel Adrian Vîlcan au identificat-o lăsată pe un câmp din județul Alba.

”Am reușit punerea în funcțiune a ei. Lucrarea a durat un an de zile și toată cheltuiala a fost suportată de noi, integral. Cum a spus și marele Nicolae Iorga, un popor care nu-și cunoaste istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.

Așa și noi, CFR-iștii, ce mai putem sa salvăm, salvăm”, a spus Ionel Adrian Vîlcan, șeful Secției L7 Târgu Mureș.

Restaurare de la zero

”Restaurarea a fost foarte grea. Piesele toate trebuiau gândite pentru că erau greu de găsit originalele. Am început de la zero fiindcă a avut numai scheletul și roțile; am găsit-o fără motor, fără cutie, fără nimic, aproape distrusă. Drezina nu are volan, iar bordul și ceasurile pentru apă sunt recondiționate.

Are pe ea un motor de Renault, 1.9, cu 75 de cai putere. E mândria noastră, am făcut totul din pasiune!”, a transmis maistrul Varga Ferenc, care a coordonat restuararea ei.

”Eu personal m-am plimbat cu ea pe linia Luduș-Măgheruș și când am văzut în ce stare e, am luat-o împreună cu colegii și am hotărât să o punem în funcțiune.

Se știe că Gherghe Gheorghiu Dej a avut mai multe drezine, dar doar aceasta mai există acum. Era folosită la verificarea șantierelor deschise și diferite recepții ale Căii Ferate”, spune Florin Jelen, șef adjunct Secția L7 Târgu-Mureș.

„Sunt un iubitor de cale ferată, chiar am microbul CFR-ului în inimă. Am găsit-o în Zlatna, într-un câmp, abandonată. Iniţial am adus-o pentru recondiţionare în scop vizual, adică să o vopsesc şi să o aranjez.

Când am ajuns la districtul de exploatare, atât au fost de impresionaţi colegii mei încât am hotărât să o punem în funcţiune.

Restaurarea a durat un an de zile. Foarte greu am făcut rost de piese, dar încet am refăcut-o. Este un Buick din 1940, era un autovehicul pe roţi, a fost modificat la uzinele Malaxa la Bucureşti, a fost folosită de Gheorghe Gheorghiu Dej.

Prin anii ’60 – ’70 a ajuns la Regionala Braşov şi şi-a făcut serviciul pe L7 actuală. În anii ’90 a fost preluată înapoi de Regionala Braşov. Utilajele vechi nu aveau marşalier şi atunci are un dispozitiv de rotire, unic, în care se întorceau locomotivele la vagoanele şi vagonetele de intervenţie.

Toate coloanele oficiale mergeau pe calea ferată până în anii ’90, era un mijloc mai rapid”, a explicat Adrian Vîlcan, pentru Agerpres.

Alte proiecte

Pe lângă ”drezina Buick”, pasionații de mijloace de transport vechi au mai restaurat, tot cu bani proprii, o locomotivă cu aburi de cale îngustă fabricată în România anilor 1954, destinată transportului de marfă și călători și un vagon de cale îngustă din 1915.

Următoarea pe listă este singura drezină a Familiei Regale a României care a scăpat de la distrugere. Este vorba despre o drezină construită în 1935, care a aparținut lui Carol al II-lea.

El folosea drezina pe linia îngustă Reghin – Lăpușna, în fiecare vară când venea la vânătoare la castelul de la Lăpușna, județul Mureș.

150 de ani de la deschiderea căii ferate Alba Iulia – Tg. Mureș

În 20 noiembrie s-au împlinit 150 de ani de la deschiderea căii ferate Alba Iulia – Războieni – Târgu Mureș.

Calea ferată Alba Iulia – Războieni – Tg. Mureș are o lungime de 112 kilometri, fiind cuprinsă în Mersul Trenurilor la liniile 200, 300 și 405, potrivit hotnews.ro. Între Alba Iulia și Târgu Mureș sunt doar două trenuri directe pe zi, unul făcând peste trei ore din cauza unor opriri lungi.

La momentul construcției acestei căi ferate Transilvania era parte a Regatului Ungariei care a demarat în 1868 un program amplu de construcție de căi ferate în partea sa de est. La 1870 au început să circule trenurile între Cluj și Oradea, iar la 1873 între Brașov și Teiuș.

Primele trenuri au circulat pe calea ferată Alba Iulia – Târgu Mureș la 20 noiembrie 1871.

Sursă: Agerpres

