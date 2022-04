Crescătorii de porci, bovine și păsări primesc ajutoare de aproape o jumătate de miliard de lei. Cum se împart banii pe sectoare

Asociația ”Satul Verde” împreună cu partenerii ei a recondiționat acoperișul unei șuri tradiționale din comuna Râmeț (județul Alba).

Principalele activități desfășurate au fost înlocuirea lemnului degradat (lețuri, coșoroabe, streșini, țepușe) și refacerea învelitorii de paie.

Lemnul folosit (mesteacăn, fag) provine din zonă, iar paiele au fost achiziționate de la o gospodărie din Galda de Jos.

S-a insistat pe folosirea tehnicilor de construcție tradiționale prin prelucrări manuale ale lemnului. La îmbinări s-au utilizat aproximativ 80 de cuie de lemn care au fost confecționate la fața locului.

În paralel, o echipă de dulgheri a început intervenția la o altă anexă, înlocuind o parte din elementele degradate (tălpi, căpriori).

Alte activități desfășurate au fost construirea unui zid de piatră (pentru protejarea laturii de sud a șurii) și împletirea de panouri de nuiele care vor fi folosite la repararea unui gard, completează reprezentanții asociației, într-o postare pe facebook.

Acțiunea a fost realizată în luna aprilie, împreună cu partenerii externi, în cadrul proiectelor Erasmus + ALITHE (Active Learning in the Historic Environment) și PRIDE (Partnerships for Rural Improvement in Europe).

Asociaţia “Satul verde” a luat fiinţă în anul 2010 şi are ca principal scop promovarea culturii şi a tradiţiilor româneşti, precum şi a zonelor rurale mai puţin cunoscute.

sursa: Facebook ”Satul Verde”

