Trafic RESTRICȚIONAT pe Autostrada A1, sensul Deva – Sibiu. Rute alternative recomandate de polițiști

Trafic RESTRICȚIONAT pe Autostrada A1, sensul Deva – Sibiu, potrivit unui comunicat al Poliției, care recomdandă și câteva rute alternative.

Poliția Municipiului Sebeș informează participanții la trafic cu privire la faptul că, pe sensul Deva–Sibiu al Autostrăzii A 1, traficul este restricționat, din cauza lucrărilor, cu descărcare obligatorie în municipiul Sebeș.

Polițiștii recomandă folosirea rutelor alternative:

Sebeș – Daia Română – Ciugud – Alba Iulia

DN 7 Sebeș – Vințu de Jos – Alba Iulia

Încărcare din al doilea giratoriu din municipiul Sebeș, pentru cei în tranzit, spre Autostrada A 10.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic.

