Bărbatul decedat miercuri într-un accident agricol produs în comuna Bucerdea Grânoasă este fostul primar al comunei, Ioan Aldea

Bărbatul decedat miercuri într-un accident agricol produs în comuna Bucerdea Grânoasă este fostul primar al localității, Ioan Aldea (PNL), au confirmat pentru Alba24, colegii acestuia.

El a fost prins sub încărcătura unei remorci, în timp ce efectua activități agricole. Acesta s-ar fi deplasat în spatele remorcii și a deschis cuiul care ținea încărcătura.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin numărul de urgență 112, cu privire la incidentul petrecut pe raza localității.

Din păcate, leziunile au fost incompatibile cu viața, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

