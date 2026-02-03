Connect with us

Eveniment

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar

Publicat

acum O oră

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că bugetul alocat programului FIV destinat creșterii natalității va fi dublat în 2026, comparativ cu anul trecut.

Ministrul Muncii a spus că programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) va fi finanțat atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene.

"După aprobarea bugetului vom începe demersurile, apropo de bugetul de stat. Apropo de sursa financiară fonduri europene, vom trimite, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, fișa de proiect către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Am fost mereu în contact și în colaborare cu colegii de acolo și cu ministrul Pîslaru, în așa fel încât vom avea, probabil după aprobarea bugetului național, concomitent și sursa din fonduri europene”, a declarat Florin Manole la Digi24, citat de Mediafax.

Dublarea fondurilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că se va încerca o dublare a fondurilor.

"Vom încerca, nu vreau să mă hazardez, dar vom încerca o dublare a acestei cheltuieli a statului pentru programul FIV, cât avem cu fonduri europene și cu buget de stat, de două ori mai multe decât am avut anul trecut. Anul trecut am avut 100 de milioane de lei", a precizat ministrul.

Conform acestuia, anul trecut au beneficiat de fonduri 6.000 de cupluri, iar anul acesta "cred că vom putea undeva spre 10.000-12.000 de beneficiari".

"Imediat ce vom avea bugetul, vom începe și vom face cu prioritate acest program", a mai precizat Manole, care a spus că bugetul va fi aprobat "probabil spre sfârșitul lunii februarie".

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 4 minute

Tabloul ,,Prinderea lui Horea”, exponatul lunii februarie, prezentat de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia
cupru min sa abrud angajări
Abrudacum 34 de minute

Angajări la Cupru Min SA Abrud. Posturi disponibile și informații utile
Evenimentacum O oră

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 4 ore

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 5 ore

Grevă de avertisment în primăriile comunelor din Alba și din țară. Cer să nu fie incluse în ”grila de salarizare a săracilor”
Administrațieacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței
Aiudacum 9 ore

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum 11 ore

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 ore

CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV
FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 5 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 6 ore

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum 6 ore

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 7 ore

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Evenimentacum 2 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Evenimentacum 3 ore

Amenzi de peste 1 milion de lei date de DSVSA Alba după controale la unități alimentare în 2025. Nereguli identificate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Calendar Bacalaureat 2026: când sunt organizate probele de competențe și cele scrise. Reguli pentru liceeni la examen
Educațieacum 6 ore

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din Educatie