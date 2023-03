Cu boala la tribunal, în loc de spital. Două femei din Alba au apelat la instanță pentru a demonstra că sunt grav bolnave

Persoanele cu handicap sau care suferă de o boală gravă și au nevoie de un asistent social trec printr-un adevărat chin birocratic pentru a dovedi că au nevoie de supraveghere sau sprijin permanent.

Este vorba despre persoanele care sunt încadrate la grad de handicap, dar care au nevoie să fie încadrate la handicap grav cu însoțitor. Pentru asta, de cele mai multe ori trebuie să apeleze la instanță.

Mai exact încadrarea într-un grad de handicap este o procedură pur birocratică. Pe baza unui dosar o comisie analizează și în urma unui punctaj se stabilește gradul de handicap.

Este și cazul a două persoane din Alba, grav bolnave care au fost nevoite să apeleze la magistrați pentru a demonstra că au nevoie de însoțitor, iar acea persoană să fie remunerată pentru serviciul pe care îl prestează.

Mai exact, cei care se ocupă de încadrarea persoanelor în diferite grade de handicap sunt inspectorii DGASPC care în urma unei anchete, pe baza unui punctaj, fac un referat.

Cu cât persoana suferă de cât mai multe probleme cu atât punctajul este mai mare, dar câteodată nu este de ajuns.

Atunci bolnavul trebuie să meargă în instanță să dea în judecată Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, iar instanța să admită eliberarea unui certificat cu un grad de handicap mai ridicat.

Procesele pot dura și luni bune doar pe instanța de fond, dar în condițiile în care mai există și posibilitatea de formulare a recursului, până când decizia va deveni definitivă, starea persoanei se agravează pe zi ce trece.

Două cazuri au fost recent soluționate pe rolul Tribunalului Alba. O persoană a obținut gradul de handicap cu asistent, iar alta, a trecut de la un grad de handicap normal, la handicap accentuat, dar magistrații nu au admis și cererea de însoțitor.

Femeie cu multiple boli, a cerut un asistent personal. Boli calculate prin punctaj și birocrație

O femeie din Alba căreia medicul psiholog în urma evaluării de specialitate i-a precizat că are nevoie de însoțitor permanent a dat în judecată Comisia.

În data de 24 februarie 2023, magistrații Tribunalului Alba au dat o primă decizie, iar motivarea a devenit publică pe portalul rejust.ro.

Din motivarea instanței ”rezulta ca suferă de Dementa mixta – Alzheimer si vascuala forma severa cu tulburări de comportament, precum si alte boli, iar in urma evaluării psihologice, de către psiholog specialist, s-a stabilit ca, pentru bolile de care suferă, este necesara supraveghere si sprijin permanent”.

Mai mult de atât, ”a susţinut că este o persoana cu grave probleme de sănătate, care nu îşi permite sa se gospodărească si îngriji singura, nu poate sa îşi gestioneze veniturile proprii, nu mai are memorie, nu se poate îmbrăca singura, nu se poate deplasa singura in afara locuinţei, etc, aspecte care sunt confirmate si de ancheta sociala efectuata in cauza, a solicitat încadrarea într-un grad de handicap grav cu asistent personal si eliberarea unui nou Certificat de încadrare in grad de handicap, aşa cum rezulta din referatele medicale depuse la dosarul de handicap”, se arată în documentul citat.

În replică Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, reprezentată prin juriștii instituției au venit cu documente care să precizeze, în linii mari că persoana nu este atât de bolnavă și că în raportul întocmit de inspectori este încadrată doar la handicap dar fără însoțitor.

Mai exact că în baza calcului birocratic nu reiese că are nevoie de însoțitor.

Magistrații Tribunalului Alba au consultat documentele depuse la dosar de femeie și au admis bolile de care acesta suferă, drept urmare i-au dat dreptate și au obligat Comisia să elibereze un nou certificat de handicap care să ateste că are nevoie de îngrijitor permanent.

Femeie cu soț bolnav care a cerut un îngrijitor: două persoane singure şi bolnave

O altă femeie din Alba, o situație similară. Acesta a obținut un grad de handicap, dar nu cel în care este precizat că are nevoie de îngrijitor. În data de 24 februarie 2023, magistrații Tribunalului Alba au dat o primă sentință, dar nu favorabilă total femeii.

Potrivit motivării instanței, motivarea disponibilă pe portalul rejust.ro, ”reclamanta a precizat că, nu se mai poate gospodări singură, nu mai face de mâncare, nu mai iasă din casă decât însoţită, se îmbracă uneori pe dosar sau cu hainele soţului, e dezorientată în casă, la igiena corporală are nevoie de ajutor, iar medicamentele trebuie să le ia doar sub supraveghere. S-a precizat că locuieşte cu soţul său, care are grad de handicap grav, acesta depinzând total de soţie, fiind aşadar două persoane singure şi bolnave. A menţionat că, pentru moment, este un familiar in casă, dar după ora 16:00”, se arată în motivarea instanței.

Femeia a solicitat reviziuirea dosarului, dar în fața magistraților Comisia a precizat că femeia nu a solicitat ceva anume, precum schimbarea gradului de handicap.

”Reclamanta se rezumă doar la indicarea actului pe care îl contestă, fără a expune nemulţumirea în ceea ce priveşte neîncadrarea sa în grad de handicap şi fără a solicita Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba efectuarea anumitei operaţiuni, nefiind menţionat nici gradul de handicap în care doreşte să fie încadrată şi nici valabilitatea acestuia”, a precizat juristul Comisiei în fața judecătorilor.

Femeia în cauză a fost diagnosticată cu peste 11 boli, dar Comisia a decis că nu se poate înscrie ca persoană cu handicap.

Însă magistrații au decis că femeia se poate încadra la gradul de handicap accentuat, din cauza bolilor de care suferă. Dar nu au admis ca să se elibereze reclamantei un Certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu asistent personal.

Motivarea instanței nu este definitivă și poate fi atacată în 15 zile de la comunicare.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News