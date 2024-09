Cum a descris Alfred Bulai, magistraților, interacțiunea cu studenții în tabăra de practică din Albac, din 2023. Ce a spus acesta

Alfred Bulai a făcut o serie de declarații în fața magistraților, față de modul în care s-au petrecut din punctul lui de vedere, episoadele de abuz petrecute în tabara de practică de la Abrud.

În urma anchetei realizate de reporterii de la Snoop.ro în care au arătat cum sociologul Alfred Bulai din poziția sa de profesor făcea avansuri studentelor, magistrații au deschis un dosar penal.

Potrivit documentelor emise de magistrați, în momentul în care s-a luat față de sociolog măsura arestului preventiv, două fapte s-au petrecut într-un stagiu de practică la Albac, județul Alba.

Reporterii alba24.ro au consultat documentele emise de magistrați în care apare transcrierea declarației făcute de Alfred Bulai.

Sociologul este acuzat că în tabăra de practică de la Albac, i-ar fi cerut unei studente să se dezbrace în fața lui.

Ce acuzații îi aduc procurorii, lui Bulai, în cadul taberei din Albac

”În perioada 29.06.2023 – 09.07.2023, în cadrul stagiului de practică efectuat în comuna Albac , județul Alba, aflându-se singuri în camera unde inculpatul era cazat , în contextul ședinței individuale de feedback, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate decurgând din relația cadru didactic – student, a pretins din partea acesteia, în mod indirect, prin sugestii sexuale conotative, în vederea obținerii satisfacției sexuale, favoruri de natură sexuală, respectiv ca persoana vătămată să se dezbrace de tricou și sutien în fața sa”.

”În perioada 29.06.2023 – 09.07.2023, în cadrul stagiului de practică efectuat în comuna Albac, județul Alba, prin constrângere morală și, totodată, profitând de poziția de autoritate pe care o avea asupra acesteia în baza relației cadru didactic – student , în vederea obținerii satisfacției sexuale, a comis împotriva persoanei vătămate acte de natură sexuală materializate în îmbrățișări, încercarea de a o săruta cu forța precum și atingeri cu tentă sexuală la nivelul spatelui, umerilor și picioarelor;”

Ce a spus Alfred Bulai despre stagiul de practică din Munții Apuseni

Reporterii alba24.ro au transcris mai jos declarația sociologului, dată în fața procurorilor.

”La acest stagiu de practică au participat o parte dintre cei care au fost și anul trecut. Programul stabilit pentru zilele de practică era similar celui din anul precedent, cu organizarea celor două ședințe, formală și informală. Au participat o parte, o parte nu…cred că a fost odată sau de două ori (n.r. un student).

Menționez faptul că nu am impus studenților să participe la ședința facultativă. În fiecare practică au fost oameni care au participat mai puțin, scopul întâlnilor fiind să se simtă bine.

O studentă ar fi avut o cădere de calciu

În prima zi de practică propriu zisă, la masa de seară…. a leșinat cu spasme, un comportament care a speriat pe toată lumea, am anunțat ambulanța.

Am avut un noroc uriaș, deoarece gazda era paramedic. Ceilalți colegi și profesori s-au speriat.

Studenta a fost transportată la spital, studentele au avut un atac de panică…. plângea, țipa că moare, era speriată că o să moară. În acest context am încercat să o calmez, a zis că are mâinile amorțite, am ținut-o de mână, m-a strâns tare de mână, i-a dat cineva magneziu.

Am apreciat că este o cădere de calciu. Pe studenta (…) am atins-o la degetul mare de la picior, în lateral, am masat jumătate de minut. Nu i-am mângâiat piciorul.

Nu am atins-o mai sus de genunchi pe picior, nu știu dacă am atins-o pe spate, pe cap, pe mâini, totul fiind în contextul liniștirii, întrucât tremura.

Bulai susține că nu a atins-o pe studentă

Nu am apreciat ca persoana vătămată era deranjată de acest gest al meu deoarece persoana vătămată era în criză. Nu am mai atins-o în alte părți. Referitor la declarația dată de persoana vătămată organelor de urmărire penală, în sensul că s-a simțit incomfortabil față de ceilalți colegi, dar și în pericol, din cauza atingerilor fizice, care i-ar fi declanșat o stare de vomă, arată că ea a avut o criză independent de mine, nici măcar nu eram acolo, dar și-a revenit din criză, nu pot reda la ce s-a gândit persoana vătămată.

Singura chestiune pe care am făcut-o după a fost să vorbesc mai mult cu ea, fără a o mai atinge într-un sens erotic, este posibil să o fi atins pe mână în timp ce vorbeam, fiind o chestiune firească și normală în interacțiunea cu o persoană.

Nu i-am atins atenția că evoluează prea încet. Nu i-am spus că merită bătută și nu poate identifica contextul în care i-aș fi adresat astfel de cuvinte. Îmi doream să văd evoluția studentelor, iar în măsura în care nu se conformau și nu observam o evoluție le atrăgeam atenția sau nu le mai spuneam deloc.

În foișor, în raport de delclarațiile date de persoana vătămată organelor de urmărire penală arăt că există posibilitate să îi fi atras atenția că nu evoluează. Însă nu îmi aduc aminte dacă am atins-o.

Nu își aduce aminte toată interacțiunea

Nu am nici un fel de amintire care să îmi sugereze că aș fi tras-o lângă mine, că aș fi apucat-o de umăr, că aș fi tras-o de cap spre mine, nu realizez cum aș fi putut face acest lucru.

Orice aș fi spus ar fi fost în zona glumelor, nu am fost niciodată agresiv în tabără cu nimeni. Consider că persoana vătămată este o persoană simpatică, mi s-a părut un personaj interesant ca personaj, nu neapărat fizic, iar faptul că arăta bine este o chestiune secundară.

Nu am avut nici un fel de deschidere față de ea. Nu am putut să o privesc în nici o ipostază. Mi s-a părut interesantă pentru că părea că există un potențial interior. Mi s-a părut interesant că scrie, desenează.

Ce mai spune despre discuțiile pe care le-a avut cu studenta

Referitor la declarația persoanei vătămătare potrivit căreia doream să o sărut arăt că e greu de imaginat să probezi de ce te uiți nu știu cum la o persoană.

Nu îmi aduc aminte de episodul din foișor. Sunt convins că am fost în foișor cu mai multe persoane, însă nu îmi aduc aminte detalii. În stagiul de practică am dormit singur, dar în noaptea evenimentului cu (….) am rămas cu (…) și cu (…) la mine în cameră până dimineață, unde am vorbit înspre dimineață.

Bănuiesc că (…) m-a înregistrat la feedback-ul individual din 2023. Eu nu știu înregistrarea, am bănuit și nu cunoscut conținutul înregistrării pentru a emite o părere cu privire la aceasta.

Am vizionat materialul care circula prin presă și arăt că ala este un program editat, sunt bucăți de material și nu îmi dau seama, fiind scoase din context.

În acest stagiu de practică m-am apropiat de persoana vătămată, doar în contextul în care doream să îi ofer sprijin deoarece a avut acel atac de panică.

Nu știe dacă i-a spus studentei să se dezbrace

Colocviul din ultima seară se înregistrează, momentele artistice făcute de ei și declarațiile lor. Eu filmam exterioare, interviuri video. Este posibil să fi vorbit de scara curajului cu persoana vătămată.

Nu știu dacă i-am cerut persoanei vătămate să se dezbrace pentru a demonstra că a căpătat mai mult curaj. Acest fragment care a apărut și în presă nu știu în ce context a fost redat, spus.

Le mai spuneam studentelor, să aibă grijă cum arată. De complimentat mă îndoiesc că le-am spus. Dar le atăgeam atenția să aibă grijă cum se aranjează în anumite situații.

Este posibil să fi spus că nu este nimic să îți arăți corpul și că nu e nici pozitiv, nici negativ, nici moral, nici imoral. Ulterior stagiului de practică am vorbit cu (…) și i-am spus că i-au rămas în cameră obiecte vestimentare și niște cercei.

Cerceii i-am luat eu în mașină, rămânând la mine luni întregi, până i-am restituit la terasă, în Agronomie, distinct de cadrul academic universitar”, a declarat Alfred Bulai în fața magistraților, referitor la stagiul de practică din Albac.

În data de 12 septembrie 2024, sociologul a fost plasat în arest la domiciliu, după ce o perioadă a fost în arest preventiv.

