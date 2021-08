Cum a scăpat de pedeapsă un bărbat din Alba Iulia care și-a snopit în bătaie iubita. Justiție blocată de iertare

Cazurile de violență în familie sunt aproape la ordinea zilei în județul Alba și nu numai.

Însă de cele mai multe ori, cazurile se sfârșesc unde au început: în locuința familiei din cauza faptului că femeile agresate, din diferite motive nu depun plângere împotriva agresorului, chiar dacă au fost bătute și au nevoie de îngrijiri medicale.

Mai mult de atât, deseori, victime ale violenței domestice sunt și minori, fie că vorbim de copii dintr-o altă relație sau din relația agresorului cu femeia bătută.

Un caz de o violență extremă, în care un bărbat și-a bătut concubina cu palmele, pumnii, ba mai mult a pus mâna pe un cuțit și a zgâriat-o pe femeie a fost închis parțial de anchetatorii din Alba Iulia deoarece femeia nu a formulat plângere. Aceasta a avut nevoie de 30-35 de zile de îngrijiri medicale în urma bătăii primite.

Mai grav este faptul că bărbatul a agresat-o și pe fiica minora a femeii: a lovit-o cu pumnul, cu un prosop, i-a pus cuțitul la gât și a zgăriat-o pe față, a mușcat-o de degetele de la mâna stângă și a lovit-o cu piciorul.

Bărbatul a fost trimis în judecată doar pentru agresiunea asupra minorei, faptă pentru care s-au sesizat din oficiu anchetatorii, după ce mama acesteia nu a depus plângere nici în nume propriu, nici în numele minorei.

Toate detaliile cazului au fost făcute publice în motivare Judecătoriei Alba Iulia, care în data de 5 august l-a condamnat pe bărbat la închisoare cu suspendare.

Ce s-a întâmplat

Potrivit motivării instanței, agresiunea s-a petrecut în data de 25 aprilie 2021. Atunci bărbatul a chemat-o pe femeie și pe minoră în locuința sa din Alba Iulia. Pe fondul consumului de alcool și în timpul unei discuții care s-a transformat într-o ceartă din motivul că femeia nu ar fi strâns niște haine, bărbatul a început să o lovească pe aceasta.

A lovit-o cu palmele, pumnii, a mușcat-o dar a și zgâriat-o cu un cuțit – în urma agresiunii femeia a avut nevoie de 30 – 35 de zile de îngrijiri medicale, dar magistrații nu l-au putut judeca pentru aceste fapte pentru că femeia nu a ”înțeles să formuleze plângere” împotriva bărbatului.

După ce a bătut-o pe femeie bărbatul a lovit-o pe minoră ”cu pumnul și cu un prosop în zona feței, i-a pus acesteia cuțitul la gât și a zgâriat-o cu cuțitul în zona feței, a mușcat-o de degetele mâinii stângi și a lovit-o cu piciorul în zona mâinii drepte”, se arată în motivarea instanței.

Agresiunea minorei a fost singura faptă pentru care bărbatul a fost judecat, după ce anchetatorii s-au sesizat din oficiu – femeia nu a formulat plângere nici pentru agresiunea fiicei sale.

Potrivit datelor din anchetă agresiunea a durat în jur de 20 de minute și bărbatul a fost oprit doar de oamenii legii, care au fost alertați de către fratele minorei.

Minora a fost transportată la Spitalul de Urgență din Alba Iulia unde a primit îngrijiri medicale.

”În cursul urmăririi penale, inculpatul le-a spus în mod neoficial organelor de poliție următoarele: „chiar dacă fac pușcărie 15 ani tot de mâna mea va muri c….a asta”, aspect consemnat în cadrul procesului verbal din data de 25.04.2021”, se mai arată în motivarea instanței.

Judecata

În cursul urmării penale, bărbatul a recunoscut parțial fapta, și a spus că este posibil să o fi lovit pe minoră, însă nu ar fi agresat-o cu cuțitul. Apoi a recunoscut în totalitate fapta și a cerut să fie judecat pe baza procedurii simplificate.

Bărbatul a stat în arest preventiv pe toată durata procesului. Instanța a avut în vedere modul în care bărbatul a agresat-o pe minoră, durata lungă de timp și că a încetat agresiunea doar în momentul în care au apărut oamenii legii.

Fiind o persoană tânără și la primul contact cu o faptă penală, magistrații au considerat că o pedeapsă de închisoare cu suspendare este suficientă, ”fiind necesară însă supravegherea conduitei acestuia pentru o perioadă determinată”, se mai arată în motivarea instanței.

Mama a cerut daune morale și pentru ea și pentru fiică

Mama a cerut câte 10.000 de lei daune morale pentru ea și fiica agresată, dar din cauza faptului că nu a depus plângere pentru agresiunile suferite, doar daunele morale pentru fiică au fost acceptate de magistrați.

”În acest sens este reținută și declarația mamei persoanei vătămate, care a arătat că minora este traumatizată după eveniment, are momente în care amețește, nu are stabilitate pentru a sta în picioare și vede în ceață. Aceasta a mai arătat că minora a fost ajutată să treacă peste eveniment de către un psiholog, dar cu toate acestea are momente în care nu vorbește cu nimeni. Mama minorei a mai precizat că, în continuare, aceasta se teme de inculpat”, se mai arată în motivarea instanței.

Pedeapsa

Drept urmare, bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, la plata a 10.000 de lei cu titlul de daune morale în favoarea minorei și la 60 de zile de muncă în folosul comunității la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia sau la Primăria Municipiului Alba Iulia.

De asemenea a fost eliberat din arest preventiv.

Sentința din data de 5 august nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile.