Cum se va vota la alegerile locale, în plină pandemie de coronavirus. Reguli stricte în secțiile de vot

Aproape patru puncte în plus la proba scrisă de Titularizare 2020, după contestații. Diferența imensă între nota inițială și cea finală le-a adus șansa la obținerea posturilor de titulari în învățământ unor profesori din Alba.

Alba24 a comparat listele inițiale cu rezultate la Titularizare 2020 și cele cu notele finale. Două educatoare din Alba au obținut note mai mari cu aproape patru puncte, după contestații.

G. Z. a obținut nota 7,6 după contestații, față de 3,7 nota inițială (3,9 puncte diferență), iar A. C. are 8,1 față de 4,35 (3,75 puncte în plus). Este diferența între nota care nu le permitea nici măcar un post de suplinitor și intrarea în cursa pentru posturile de titulari.

O altă diferență mare de notare după contestații a fost de 2.25 în plus, pentru M. B., educatoare (de la 6.3 la 8.55).

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Titularizarea este concursul naţional prin care profesorii ocupă posturile didactice sau catedrele vacante în învăţământul preuniversitar, având posibilitatea să se angajeze perioadă nedeterminată. Condiția pentru a obține titularizarea este obținerea unei note de minimum 7 atât la proba scrisă, cât şi la inspecţia specială la clasă.

După contestații, în județul Alba, rata de promovare (adică note peste 7) a crescut la 56,52%, de la 54,23% înainte de contestații. Numărul profesorilor care au luat note sub 5 a scăzut de la 80 la 67. Prin urmare, după contestații, alți 13 candidați din județ au șanse la posturi de suplinitori sau chiar titulari.

După primele rezultate, 87 de profesori au depus contestații. Situația finală în județul Alba la Titularizare este: 247 candidați cu note între 7 și 10 – 56.52% (înainte de contestații, 237); 123 candidați cu note între 5 și 6,99 – 28,15% (înainte de contestații, 120); 67 candidați cu note între 1,01 și 4,98 – 15,33% (înainte de contestații, 80).

Ședințele de repartizare pe posturi încep de miercuri, 12 august.

În Alba, sunt 115 posturi titularizabile și 728 neocupate în total.

ŞEDINŢE DE REPARTIZARE

12 august 2020 – Şedinţa pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologie;

13 august 2020 – Şedinţa de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

14 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:

completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;

soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;

cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;

(Pct. 3 şi pct.4 – ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor)

ocuparea posturilor didactice, rămase vacante, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

17 august 2020 – Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control.

18 august 2020:

Ocuparea posturilor didactice pentru detaşare în interesul învăţământului – dosare ale titularilor, înregistrate pentru detaşare în interesul învăţământului în perioada: 10-12 iunie 2020.

Ocuparea posturilor didactice, rămase neocupate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.