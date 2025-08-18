Amenzi și avertismente aplicate de jandarmii din Alba, în minivacanța de Sfânta Maria. Peste 50 de persoane, legitimate

Minivacanța a însemnat pentru jandarmii din Alba zile pline, cu multe misiuni la evenimente cultural-artistice și religioase din județ. Aceștia au acționat, alături de colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu-Mureș și împreună cu polițiști și pompieri pentru ca totul să se desfășoare în siguranță.

„Ne bucurăm că ați ales să petreceți minivacanța în mod responsabil, astfel încât toate evenimentele să se desfășoare fără incidente nedorite.

În această perioadă, pe lângă asigurarea măsurilor de ordine publică, au fost efectuate 7 activități de intervenție preventivă la evenimentele desfășurate la Baia de Arieș, Roșia Montană, Șugag, Horea și Miraslău”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

Potrivit acestora, au fost aplicate 4 avertismente scrise și două amenzi în valoare de 300 lei pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială și tulburarea ordinii și liniștii publice (Legea. 61/1991).

De asemenea, jandarmii au legitimat peste 50 de persoane, dintre care una a fost condusă la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor.

Totodată, jandarmii montani de la Șugag au oferit sprijin și au intervenit pentru preluarea și conducerea în siguranță a trei turiști care au semnalat prezența unui urs pe traseul turistic pe care îl parcurgeau.

