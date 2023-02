Cutremur cu magnitudine de 6,4 în Turcia, în regiunile afectate de seismele din 6 februarie

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a fost semnalat luni la frontiera dintre Turcia şi Siria, a anunţat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), transmite Reuters. Acesta s-a produs la adâncimea de 2 kilometri.

Seismul a fost înregistrat în provincia Hatay din sudul Turciei, cea mai afectată de cutremurele de la 6 februarie care au ucis peste 41.000 de persoane în această ţară, a anunţat Agenţia guvernamentală pentru managementul dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD), care a indicat o magnitudine de 6,4, relatează AFP.

Cutremurul, cu epicentrul în localitatea Defne, potrivit AFAD, s-a produs la ora locală 20:04 (17:04 GMT) şi a fost resimţit foarte violent de echipele AFP din Antakya şi Adana, la 200 km spre nord.

Doi martori Reuters au relatat că au simţit un cutremur puternic şi au constatat daune suplimentare la clădirile din centrul Antakya, afectate de cele două cutremure masive din urmă cu două săptămâni.

Potrivit altor martori, după producerea seismului de luni echipele de intervenţie alergau pentru a verifica dacă existau victime.

Muna Al Omar, o locuitoare din regiune, a declarat că se afla într-un cort amplasat într-un parc din centrul localităţii Antakya la momentul la care s-a produs cutremurul. „Am crezut că pământul o să se despice sub picioarele mele”, a spus ea plângând în timp ce îşi ţinea în braţe fiul de 7 ani, potrivit Reuters.

UPDATE: Potrivit AFAD, cutremurul de 6,4 a fost urmat la ora locală 20.07 de o replică de 5,8.

VIDEO — People panic as magnitude 5.8 earthquake centered in Hatay’s Defne district shakes the area, 2 weeks after 2 major quakes in southeast Türkiyehttps://t.co/naKoD1td9Z pic.twitter.com/nSk06nLRtD

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2023