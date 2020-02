VIDEO: Cuvântul de mulțumire al noului arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, Kovacs Gergely. Mesajul premierului Ungariei

Noul arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, ÎPS Kovacs Gergely a declarat sâmbătă, în cadrul evenimentului de sfințire și înscăunare de la Catedrala Sf. Mihail, că identitatea culturală proprie trebuie păstrată, „respectând și diferențele, pe ceilați”.



Cu ocazia evenimentul, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban a transmis că, deși „greutățile s-au înmulțit, iar pericolele s-au îmbrăcat și sub alte fațade”, Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia este inima catolicismului maghiar ardelean.

Aproximativ 4.000 de credincioși au sosit din toată țara în Cetatea Alba Carolina pentru a lua parte la eveniment.



Vezi și VIDEO: Ceremonia de înscăunare a noului arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovacs

„Provocarea cea mai mare este să am răbdarea să ascult, pentru că un dialog începe cu ascultarea cuiva. Și apoi, dacă am ascultat, putem să începe un dialog. (…) Eu cred că acesta este foarte important”, a transmis arhiepiscopul Kovacs Gergely, după slujba de înscăunare.

Acesta a vorbit și despre cazul de la Ditrău:

„Eu nu pot să am deocamdată o părere pentru că nu am avut contact direct cu cei care sunt implicați. Până acum pot să vă spun ce am auzit din presă și să comentez, dar nu cred că este o interpretare corectă. (…) Acum este și obligația mea dar mai înainte trebuie să vorbesc cu cei implicați. Și când chiar de la izvor o să am informațiile, sper, corecte, după ce aceea am să spun și eu care este părerea mea. (…) O să vorbesc și cu vicarul parohial de acolo”, a mai precizat Kovacs Gergely.

Cuvânt de mulțumire al noului arhiepiscop, ÎPS dr. Kovács Gergely

„Dumnezeu poate face totul de unul singur, totuşi a găsit de cuviinţă, să ţină cont şi de tine, şi să te cheme pentru o nouă misiune”. Acesta a fost mesajul principal, cu care şi-au luat rămas bun de la mine în Roma, adăugând că păstorul adevărat urmează exemplul lui Isus, care a luat chip de slujitor: „S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce.” (Fil 2,8).

Îi mulţumesc în primul rând bunului Dumnezeu, care ţine cont de mine şi m-a chemat spre a-L sluji. La cuvântul lui Isus Petru a putut merge pe apă până când a privit cu credinţă la Învăţătorul său. La hirotonirea mea întru preot am ales acest moment din Biblie cu mottoul: „Isus a spus: Vino!”. Să ne dea Atotputernicul Dumnezeu fiecăruia o credinţă puternică, ca de piatră!

Mulţumiri Sfântului Părinte Papa Francisc, şi nunţiului apostolic Miguel Maury Buendía, care îl reprezintă, care în cursul vizitei apostolice de la 1 iunie, anul trecut au dat dovadă de o deosebită iubire şi atenţie pentru arhidieceza noastră.

Mulţumiri tuturor episcopilor prezenţi, că s-au rugat împreună cu noi. În mod special cardinalului Gianfranco Ravasi, care a oficiat sfinţirea, şi în calitate de preşedinte al Comisiei Culturale Papale, timp de 12 ani a fost superiorul meu, mulţumiri celor doi episcopi care au concelebrat consacrarea, arhiepiscopii Jakubinyi György şi Miguel Maury Buendía.

Le mulţumesc arhiepiscopului Jakubinyi György şi episcopului Tamás József şi în numele preoţilor şi credincioşilor, pentru tot ce au făcut în decursul deceniilor de slujire ale acestei arhidieceze. Mulţumire şi recunoştinţă! Amândoi m-au asigurat de ajutorul lor plin de iubire la începutul slujirii mele, iar eu le promit să-i însoţesc cu rugăciunile mele şi cu iubirea mea.

Îi salut cu mult drag pe fraţii mei în preoţie, printre ei pe foştii profesori şi colegi de Seminar.

Salut cu drag reprezentanții bisericii surori, prezenți în spiritul construirii unității.

Îi salut pe cei sosiţi din oraşul meu natal, Târgu-Secuiesc, foşti colegi de clasă, cunoscuţi, prieteni, rude, în mod special pe mama mea, în locul tatălui meu pe naşul meu, pe fratele şi sora mea, împreună cu familiile lor.

Doresc să mulţumesc reprezentanţilor autorităţilor locale și centrale, pentru prezenţa lor şi pentru sprijinul acordat; să mergem împreună!

Îi salut cu drag pe toţi cei prezenţi, pe miile de pelerini, credincioşii noştri, care nu au putut intra în Catedrală şi în ciuda frigului de afară s-au rugat cu multă dăruire la sfânta Liturghie.

Ar trebui să adresez încă multe mulţumiri, sper să mă înţelegeţi, dacă uit să pomenesc pe cineva: s-au ostenit foarte mulţi făcând din noapte zi, ca să avem o sărbătoare aşa de frumoasă, oaspeţii noştri să se simtă ca acasă, iar Liturghia să fie înălţătoare. Adresez mulţumiri speciale celor care au slujit în cadrul sfintei Liturghii, voluntarilor, tuturor. Prin intermediul canalului de televiziune Duna TV şi a radioului Radio Maria mii de persoane s-au putut alătura rugăciunii noastre. Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

În predica sa, Cardinalul Ravasi a prezentat care ar fi programa chemării mele: de a mă îngriji de turmă ca bunul păstor, căruia oile îi cunosc glasul. Îmi amintesc de cuvintele poetului Kányádi Sándor care spune: „Cine înţelege şi se face înţeles, ţine în viaţă un popor” (Játszva magyarul, – Jucîndu-te în maghiară – 1974).

Protul înalţă în fiecare sfântă Liturghie trupul şi sângele jertfit de Cristos spunând: A pap minden szentmisében Krisztus áldozatul adott testét és kiontott vérét mutatja föl: „Prin El, cu El şi în El…”. Nu se poate lăuda Tatăl cu o slavă mai mare, decât cea dată de Isus pe cruce, unde, golindu-se de tot, s-a făcut ascultător până la moarte, împlinind întru totul voia Tatălui. De aceea am făcut această alegere pentru mottoul meu episcopal.

Blazonul meu episcopal nu necesită o altă explicaţie: în afara datei numirii mele este o legătură strânsă cu slujitorul lui Dumnezeu, episcopul Márton Áron. Port stindardul lui în mână, pe care el l-a preluat de la episcopul Majláth. Îl port cu mult respect şi obligaţie faţă de moştenirea transmisă de sfântul episcop.

Să mergem împreună! Este îndemnul Sfântului Părinte Papa Francisc, dar şi a episcopului Áron: „trebuie să învăţăm să ne angajăm unul pentru celălalt şi să lucrăm împreună pe toate planurile vieţii” (Cuvîntarea de sfinţire întru episcop, 31.03.1939)

Arhidieceza noastră, fiind răspândită din punct de vedere geografic, este caracterizată prin diversitate. Trebuie să înaintăm împreună: păstrând identitatea culturală proprie, dar respectând şi diferenţele, pe ceilalţi. Respectul, aprecierea şi ajutorul reciproc ne vor ajuta în munca comună după placul lui Dumnezeu. Să mergem împreună!

Aceasta este invitaţia pe care o adresez tuturor, începând cu colaboratorii mei cei mai apropiaţi: X.Y. Vicar general, N.N. Cancelar și secretar, Părintele Provincial Fr. Urbán Erik ofm Vicar arhiepiscopal responsabil cu persoanele consacrate. Până la noi hotărâri toate celelalte funcţii rămân cele actuale.

Harul şi binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare asupra slujirii fiecăruia!

Premierul Ungariei, Viktor Orban a transmis un mesaj cu ocazia evenimentului de sfințire și înscăunare a noului episcop.

„ Eminența Voastră, părinte cardinal! Excelența Voastră, părinte nunțiu! Excelențele voastre, părinți Arhiepiscopi și Episcopi! Stimați credincioși adunați la sărbătoare!

„ Cei care stau la loc de strajă, au obligația de a veghea cu vigilență și de a munci înmulțit.”

Sunt convins, că acest cunoscut îndemn al lui Márton Áron nu și-a pierdut nici astăzi din relevanță. Deși greutățile s-au înmulțit, iar pericolele s-au îmbrăcat și sub alte fațade, străvechea catedrală din Alba Iulia este și astăzi inima catolicismului maghiar ardelean , de unde de mai bine de o mie de ani, răzbate învățătura păstorului, care unește și conduce la credință diferitele neamuri.

Consider, că această tradiție creștinească curată, ajunge cu ocazia sfințirii de astăzi, la o nouă piatră de răscruce, când în anul coeziunii naționale maghiare, un nou arhipăstor ajunge la cârma arhidiecezei . Cei mai mulți îl cunosc pe monseniorul dr. Kovács Gergely, în calitatea de postulator al cauzei de beatificare al episcopului Márton Áron , totodată a avut și asemenea sarcini în Roma, datorită cărora a câștigat o viziune unică asupra vieții și culturii popoarelor din Europa Centrală. Suntem recunoscători Providenței că va putea sluji de acum înainte comunității multiculturale a catolicilor ardeleni, folosindu-se de cunoașterea, viziunea și experiența sa cuprinzătoare, luând locul de strajă al episcopului martir de odinioară, și urmând totodată drumul deschis de el.

Din păcate, la evenimentul de sfințire și înscăunare a episcopului, nu voi putea participa decât sufletește. Permiteți-mi, cu ocazia acestor clipe înălțătoare de sărbătoare, să îi urez noului Arhiepiscop înțelepciune și slujire binecuvântată, pentru noile sale datorii, iar membrilor comunității, multă putere și sănătate” , a transmis prim-ministrul Viktor Orban.



TOP articole in ultimele zile