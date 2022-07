David Pop, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea Radiolocație din cadrul Academiei Forțelor Aeriene

De ce ar trebui să înveți să vorbești engleza ca un nativ? Scopul fundamental al învățării unei limbi străine este acela de a putea conversa cu mai multe persoane și de a te cufunda rapid într-o altă cultură. Între timp, acest articol îți va prezenta tehnica ideală pentru a realiza acest lucru. Învățarea de a vorbi ca un nativ poate include și adoptarea tonurilor, intonațiilor și argoului vorbitorilor nativi. În plus, termenii datați și limbajul formal de la școală pot fi foarte diferiți de engleza din lumea reală vorbită de vorbitorii locali. Anume din acest motiv, mulți adulți apelează la cursuri limba de engleză. În cadrul cursurilor de engleză înveți subiecte cu adevărat utile și practici engleza conversațională alături de alți colegi.

Discută cu vorbitorii nativi

O conversație cu un vorbitor nativ de limba engleză este cea mai rapidă abordare pentru a îți îmbunătăți cunoștințele lingvistice. Mulți vorbitori non-nativi se tem la început să vorbească, dar cu cât exersezi mai mult, cu atât vei deveni mai încrezător. O mod simplu de a comunica cu nativii este prin intermediul rețelelor sociale sau a platformelor online.

Obișnuiește-te cu diferite accente englezești

Accentele diferă în Londra, Essex, Newcastle și în multe alte locuri din Anglia. Există și alte accente din Scoția, Țara Galilor, Irlanda, Statele Unite și Canada. Accesează YouTube și caută videoclipuri cu persoane care încearcă diferite accente englezești. Nu toate sunt corecte din punct de vedere gramatical, dar acestea îți vor da o idee despre cât de multe dialecte există și cât de bogată poate fi exprimarea în engleză.

Folosește jargonul atunci când vorbești în limba engleză

Jargonul, ca și expresiile idiomatice, este folosit aproape în mod subconștient de către vorbitorii nativi. Deoarece jargonul englezesc și american variază în funcție de localitate, utilizarea unui vocabular distinctiv precum cel al localnicilor este esențială pentru a înțelege cu ușurință localnicii. Jargonul este o limbă deosebit de dificil de stăpânit. Învățarea jargonului este o provocare, deoarece nu are niciodată o definiție literală și variază în funcție de loc. Vorbitorii nativi de limba engleză sunt familiarizați cu jargonul regional, precum și cu cel de pe internet. Social media este cea mai bună modalitate de a fi la curent cu cele mai recente expresii din jargon.

Antrenează dicția și expresivitatea verbală

Citirea cu voce tare în limba engleză este o tehnică excelentă pentru a îmbunătăți pronunția. Încearcă să reproduci modul în care vorbește un vorbitor nativ de limba engleză dacă vrei să semeni mai mult cu el. Lasă-ți vocea să se ridice și să coboare în mod natural odată cu fluxul propoziției.

Pe lângă aceasta, există numeroase aplicații web sau exerciții online dezvoltate pentru antrenarea pronunției într-o limbă străină.

Învață expresii idiomatice

Nativii sunt binecunoscuți pentru utilizarea expresiilor idiomatice, care sunt afirmații cu un înțeles complet diferit de modul în care sunt enunțate.

De exemplu:

„A piece of cake” – folosim când vrem să exprimăm ceva foarte simplu

„It’s pouring cats and dogs„- se referă la o ploaie torențială

Idiomurile în limba engleză sunt fraze al căror înțeles nu este clar din cuvintele individuale. Cum putem observă și în exemplul următor, unde fraza”You can’t see the forest for the trees” înseamnă că ești prea concentrat în amănuntele unei probleme pentru a vedea imaginea de ansamblu.

Mai pe scurt, dacă te concentrezi prea mult pe o problema insignificativa, și nu te concentrezi aproape deloc pe o problema cu adevărat reală pentru ține, te vei pierde. Dacă ai lua cuvintele că atare, nu ar avea același sens, ba chiar aș însemna total altceva.La fel ca și oricare altă limbă, engleza are numeroase excepții gramaticale și se bucură de un vocabular flexibil.

Vorbitorii nativi, cei care au crescut și s-au dezvoltat într-un mediu în care s-a vorbit limba engleză au un mod specific de a se exprima. Astfel poți diferenția un vorbitor nativ de unul non-nativ, nu doar datorită fluenței și accentului, dar și prin alte trăsături caracteristice.

Aceștia fac în mod constant cereri indirecte

Solicitările indirecte sunt orice cereri care nu sunt făcute direct de cineva, dar sunt indicate prin tonul său sau prin ceea ce spune. Vorbitorii nativi de limba engleză recunosc cu ușurință când cineva face o cerere indirectă și, de asemenea, fac cereri indirecte cu ușurință. O întrebare retorică, cum ar fi „Who wouldn’t want to be a millionaire?/ Cine nu ar vrea să fie milionar?”este una care este pusă doar pentru a face o afirmație, mai degrabă decât pentru a obține un răspuns. Problema este că vorbitorii nativi de limba engleză nu sunt conștienți de faptul că astfel de întrebări îi lasă perplecși pe cei care nu sunt vorbitori nativi de limba engleză.

Sunt sarcastici

Înțelegerea sarcasmului ține de intonație. Un ton crescător indică faptul că un vorbitor nativ de limba engleză este nerăbdător. Aceștia vor să spună sincer că ziua a fost grozavă și că sunt într-o dispoziție bună. Ei sunt sarcastici dacă au un ton plat sau căzut. Ziua nu este ideală; de fapt, este exact invers. „Ce zi minunată/What a wonderful day!”.

Folosesc negații duble

În limba engleză, negațiile duble incorecte din punct de vedere gramatical. Aceasta este o regulă pe care mulți vorbitori de limba engleză o încalcă. Deoarece două negative sunt egale cu o pozitivă, „Nu știu nimic/I don’t know nothing” implică de fapt „Știu ceva/I know something” în gramatica engleză. Vorbitorii nativi de limba engleză sunt intuitiv conștienți de faptul că această regulă poate fi încălcată.

Fac greșeli gramaticale

Nativii adesea fac greșeli gramaticale, iar unele dintre ele nici nu mai sunt percepute ca fiind greșeli, de exemplu scurtarea propozițiilor, omiterea prepozițiilor sau schimonosirea unor cuvinte.

Vorbitorii non-nativi depun mult mai mult efort pentru a învăța regulile gramaticale decât o fac vorbitorii nativi. Acest lucru se datorează faptului că vorbitorii nativi învață cea mai mare parte a limbii engleze în mod informal și, adesea, nu se gândesc prea mult dacă o folosesc corect.