De ce trebuie să țină cont persoanele care vor să aibă un câine ca animal de companie. Recomandările unui medic veterinar

Persoanele care doresc un câine, ca animal de companie, trebuie să țină cont de mai multe aspecte. Acestea trebuie să aibă disponibilitate emoțională, dar și financiară, spune un medic veterinar.

„În cazul în care cineva intenţionează să-şi achiziţioneze sau să adopte un căţel, trebuie să îşi dea seama în primul rând dacă are disponiblitatea şi timpul necesar pe care să îl dedice unui căţel.

În primul an de viaţă, căţelul va fi precum un copil, are nevoi speciale, are nevoie de vaccinuri, de deparazitări, trebuie supravegheat ca să nu înghită, să nu mănânce lucruri necomestibile sau toxice, care îi pot face rău.

Are nevoie de hrană specială şi de foarte multă afecţiune. Doar primind multă afecţiune şi dedicându-i-se suficient timp va creşte şi va fi un căţel echilibrat emoţional. Altfel poate să fie foarte anxios, agresiv cu alte persoane sau alte animale, poate să fie răsfăţat şi neascultător.

Proprietarul trebuie să ştie că în ultimul rând este nevoie de responsabilitate financiară atunci când îşi achiziţionează un căţel. Tratamentele, vaccinările, deparazitările pot să coste destul de mult dacă vrea să îl menţină sănătos, fără paraziţi, paraziţi care se pot transmite şi familiei”, a declarat medicul veterinar Vlad Condurache, pentru Agerpres.

Cum se alege un câine: talie mică sau mare

Medicul spune că, dacă proprietarul nu are foarte mult timp la dispoziţie, recomandarea este pentru un câine de talie mică.

Un câine de talie mare poate fi ales dacă va avea sufficient spațiu să alerge prin curte sau să apere curtea, dacă este o rasă de pază.

”Trebuie să ştie că sunt mai greu de dresat, să nu distrugă plante ornamentale. E destul de complicat să ia un câine de talie mare, care are foarte, foarte multă energie şi să-l închidă într-un ţarc, să nu distrugă curtea. Trebuie să existe un compromis. Contează şi fericirea căţelului, libertatea.

Sunt rase care sunt mai liniştite, mai domoale, şi rase care sunt mai agitate şi au nevoie de foarte multă mişcare. Proprietarii care ştiu că nu au foarte mult timp sau energie pentru mişcare ar trebui să se orienteze către căţeii mai liniştiţi

care nu sunt câini de vânătoare, ciobăneşti, cum sunt Husky sau Malamut, Golden retriever, care au nevoie de foarte multă mişcare. Pot să se orienteze către o rasă care are nevoie moderată de mişcare”.

Despre căţeii de talie mică, medicul spune că pot fi mai rezistenţi sau mai sensibili.

”Rasele supraspecializate, ca şi Bichonii, ca şi Yorkshire terrier, mai nou sunt foarte mulţi Mopşi şi Bulldogi francezi – sunt rase mai sensibile care pot dezvolta genetic afecţiuni foarte multe. E foarte bine să se intereseze înainte să îşi achiziţioneze un căţel cam la ce e predispusă rasa şi la ce să aibă grijă, când e vorba de hrană, de tipul de mişcare.

Unii nu au voie să sară, să urce şi să coboare trepte, să sară garduri, pentru că dezvoltă tot felul de afecţiuni. Alte rase mai rezistente sunt cele mai vechi, cum ar fi Pechinez, Teckel, Shih tzu”, a explicat Vlad Condurache.

Unele rase pot suferi din cauza climei

Pe de altă parte, este foarte important să se ţină cont şi de clima din România. Câinii din zone foarte reci sau foarte calde pot suferi în anumite perioade ale anului.

„Clima este foarte importantă în cazul unor rase. Sunt unele rase care au evoluat sute de ani într-un climat rece, cum sunt Husky sau Malamut, Samoyed, sunt rase foarte frumoase ca şi aspect, temperament, personalitate, dar suferă destul de mult la temperaturi peste 25 – 30 de grade, cum e vara la noi.

La fel căţeii cu păr foarte scurt ar fi bine în iernile când temperatura coboară să fie îmbrăcaţi sau să li se asigure un culcuş, un loc unde să se poată încălzi eficient, o cuşcă cu infraroşu sau foarte bine capitonată”, a arătat medicul veterinar.

Achiziționarea câinilor de rasă

În cazul câinilor de rasă se recomandă achiziţionarea lor de la crescători autorizaţi, pe bază de contract

care pot asigura un risc mic al bolilor genetice, pe baza liniei părinţilor care apare în cartea de origine.

Însă în cazul câinilor adoptaţi, aceste informaţii lipsesc.

„Dacă este vorba de o rasă şi nu este un metis, cel mai bine e să fie de la un crescător verificat, care poate să ofere garanţie legată de genetica puilor, mai ales pentru că preţul este mai mare, şi atunci ştie la ce să se aştepte proprietarul.

În cazul câinilor de talie mare, dacă puiul luat din crescătorie neautorizată dezvoltă displazie de şold sau cot sau alte problemele de creştere a oaselor. La fel în cazul căţeilor predispuşi la malformaţii cardiace, vor fi toată viaţa pe tratament. Este important să se achiziţioneze cu contract de la un crescător care poate garanta”, a spus veterinarul din Satu Mare.

Deşi se practică de multe ori, nu se recomandă achiziţionarea de căţei pentru a fi făcuţi cadou, deoarece îngrijirea acestora presupune multă responsabilitate în mod continuu.

„Trebuie avut grijă de unde provine, să mergi cu el la medic, să urmezi sfaturile. În general, recomandăm să aibă disponibilitate emoţională pentru căţelul respectiv, să îl trateze ca şi cum ar face parte din familie, dar şi să aibă disponibilitate financiară, pentru că nu este un obiect care a fost cumpărat şi e în garanţie.

Pot să apară cheltuieli neprevăzute. Timpul, mai ales în primul an de viaţă, e crucial, ca şi cum ai creşte un copil. Dacă îi dedici timp va fi un căţel foarte echilibrat emoţional”, a conchis Vlad Condurache

