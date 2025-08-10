Doi bărbați s-au ales cu dosare penale după ce au fost trași pe dreapta de polițiștii din Alba. Unul era beat, altul fără permis

Doi bărbați, unu din Alba Iulia, iar altul din județul Mureș s-au ales cu dosare penale după ce au fost trași pe drepta de polițiștii rutieri, sâmbătă (9 august) în timpul nopții.

Unul dintre ei a fost prins beat la volan, iar altul conducea un autoturism deși avea permisul suspendat de o lună.

Ambele cazuri au fost comunicate de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 10 august.

Polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, pe raza localității Galda de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, în seara zilei de 9 august 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Horea din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Adămuș, județul Mureș.

Din verificări a reieșit că acesta are dreptul de conduce suspendat din data de 11 iulie 2025.

În ambele cazuri cercetările sunt continuate, au transmis oamenii legii.

