DECES al unei paciente în vârstă de 45 de ani din Alba, infectată cu COVID-19. Suferea de mai multe boli cronice

La doar câțiva kilometri de Alba Iulia, undeva în satul Hăpria – comuna Ciugud, un profesor de limba română a lăsat catedra de mai mulți ani și s-a dedicat horticulturii.

Florian Hada, tânărul cu pălărie de cowboy prezent în piețele din Alba Iulia cu plante aromatice și legume crescute în grădina sa, și-a transformat în timp pasiunea într-o mică afacere de familie.

În cele trei sere pe care le are în grădina din spatele casei nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Atent, Florian inspectează fiecare răsad în parte, fiecare frunză sau legumă în creștere. Oaza de verdeață se îmbină armonios cu meticulozitatea sa și cu dorința de a învăța cât mai multe despre cultivarea grădinilor.

Așa l-am găsit și noi, printre straturile de roșii Bloddy Butcher, roșii Cherry galbene, ardei iuți Jalapeno, ardei grași violeți și ghivece cu lavandă, mentă, salvie, rozmarin sau diverse soiuri de pătrunjel.

După ce a renunțat la postul de profesor, acesta s-a dedicat exclusiv plantelor aromatice și legumelor. Nu se sfiește să recunoască că a fost greu la început, ba chiar foarte greu, dar, ajutat de părinți și soție, în timp, mica afacere a început să dea rezultate.

Chiar dacă lucrează zilnic în sere, tânărul din Hăpria a terminat și Facultatea de Horticultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca, pentru a căpăta mai multă experiență.

Pentru Florian, pasiunea pentru plante și legume a fost nativă. „Eu am copilărit foarte mult la țară și plantele au fost un hobby pentru mine, ba chiar în trecut am cultivat și căpșuni și treptat, treptat a început să îmi placă din ce în ce mai mult. Nu a fost o trecere bruscă, tot timpul am fost atras de natură. (…) Am căpătat multă experiență lucrând cu plantele, nu din cărți”, spune acesta.

Clienți fidelizați prin respect reciproc și calitatea produselor