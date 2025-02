Declarația momentului în sport: Și-a anunțat Simona Halep retragerea din tenis, la Cluj Napoca?: ”Corpul meu nu mai duce așa mult”

Simona Halep a făcut un anunț trist în aplauzele spectatorilor, la turneul de tenis Transylvania Open 250 de la BT Arena din Cluj-Napoca.

Anunțul a fost făcut de Halep după ce a fost învinsă, marți seara (4 februarie) cu 2-0 la seturi (6-1,6-1) de italianca Lucia Brozetti și a părăsit turneul după primul meci.

Halep a fost încurajată frenetic de spectatorii prezenți în sală, care i-au scandat numele, inclusiv de primarul Clujului, Emil Boc, dar a cedat rapid primul set cu 6-1, și imediat și pe următorul tot cu 6-1, scriu reporterii de la cluj24.ro.

Corpul meu nu mai duce așa mult

Simona Halep a fost depășită la toate aspectele în disputa cu Lucia Bronzetti. În ciuda scorului categoric, dubla campioană de Grand Slam a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze, chiar și la final, după ultimul schimb.

„Sunt o persoană împlinită. Nici nu visam să obțin asta. Familia mea a fost din prima clipă aproape de mine. Fără ei n-aș fi putut să fiu ce sunt astăzi. Îi iubesc și le mulțumesc că mă susțin în orice decizie aș lua și am luat!

Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce…

E ultima dată când am jucat aici.. nu vreau să plâng”, a transmis Simona Halep, pe teren, în fața fanilor din Cluj Arena, citată de GSP.ro.

„Este viață și după tenis. Sunt o persoană foarte împlinită, din punct de vedere sportiv.”

Pentru moment, e ultima dată când am jucat aici. Nu vreau să plâng. Am fost număr unu mondial. Am câștigat Grand Slam-uri. Viața merge înainte. Este viață și după tenis. O să joc tenis în continuare, dar, ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult, iar în momentul ăsta nu se mai poate,” a completat Simona Halep, citată de sport.ro.

sursă foto: cluj24.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News