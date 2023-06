Deputatul Alin Ignat, despre primarul din Blaj, nemulțumit de parlamentarii de Alba: ”E obișnuit să fie un răsfățat al județului”

Deputatul PNL, Alin Ignat, a reacționat vineri la o afirmație a primarului liberal din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, cu privire la nemulțumirea legată de parlamentarii de Alba.

”Am vorbit mult astăzi pentru a vă prezenta lucruri pe care noi le facem. Poate prin intermediul dumneavoastră, ajung informațiile și la cei care sunt nemulțumiți de parlamentari, sau care spun că cunosc doar un singur parlamentar de Alba.

Asta unu la mână. Doi: făcând acuma o glumă și cu tot dragul pentru domnul Rotar, avem o relație foarte bună…

Domnul Rotar e obișnuit să fie un răsfățat al județului, e normal, dar asta nu înseamnă că toți parlamentarii de Alba trebuie să se ocupe doar de Blaj.

Asta nu înseamnă că cine nu se ocupă de Blaj nu muncește pentru restul județului” a spus Alin Ignat.

Întrebat de reporterul Alba24 ce înseamnă ”răsfățat al județului Alba”, Ignat a spus: ”Luați-o ca pe o chestie umoristică, pentru că știu că domnul Rotar știe de glumă. Și eu am luat tot ca pe o glumă afirmația dânsului”.

Declarația lui Rotar, care a deranjat o parte dintre parlamentari

Reamintim că primarul Gheorghe Valentin Rotar, unul dintre cei mai performanți în administrație dar și din punct de vedere al rezultatelor politice la vot, a anunțat că organizația locală a PNL Blaj îl va susține pentru un loc elegibil pe lista județeană pentru viitoarele alegeri parlamentare, pe Raul Chiriac, un tânăr de 35 de ani, doctorand, absolvent a două facultăți tehnice, antreprenor și vorbitor a două limbi străine.

”Pentru aceasta am generat toată procedura (…) Chiar dacă am deschis o Cutie a Pandorei, eu am făcut acest lucru pentru că sunt nemulțumit de oamenii care sunt în Parlamentul României și cred că trebuie să ajungă pe alte principii acolo.

Eu, în afară de Florin Roman pe care îl cunosc drept un parlamentar cu rezultate și care știu ce a făcut, nu sunt mulțumit de nici un parlamentar din județul Alba.

Am fost întotdeauna un om direct: deci nu sunt mulțumit de nici unul. Ca activitate. Dar n-am spus și nu voi spune că au fost trimiși pe criterii incorecte.

Am spus că nu sunt mulțumit de activitatea lor” a spus primarul (care este și președinte al PNL Blaj).

În urmă cu o săptămână, la declarația lui Rotar privind parlamentarii de Alba, a reacționat și secretarul general al organizației județene, Marius Hațegan.

El consideră că decizia privind stabilirea candidaților trebuie centralizată.

”Nu știu ce Cutia Pandorei s-a deschis acolo… Nu, nu s-a întâmplat nimic acolo, noi în PNL Alba avem o discuție foarte serioasă legată de această chestiune, de foarte mult timp.

Aici s-a hotărât, în BPL și mai departe, în Colegiul Director, care este modalitatea prin care desemnăm candidații la Parlamentul României, nu în altă parte” a spus Hațegan.

