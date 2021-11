Deținutul ”Spiderman” a dat în judecată trei procurori, la Tribunalul Alba: Cere 2.000.000 de lei. Cum și-a primit porecla

ANPC continuă să descopere probleme la campaniile de reduceri și pormoții, în toată țara. Alte 22 de site-uri și magazine cu vânzare directă, care au anunțat reduceri speciale, au fost amendate cu peste 350.000 de lei de Comandamentul Special Black Friday – structura aparținând Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Operatorii economici, 22 la număr, la care s-au constatat abateri și care au fost sancționați, au fost:

Tensa Art Design SRL, Ilfov (www.lensa.ro)

F64 Studio SRL, București (www.f64.ro)

SMS România SRL, București

Montecristo SRL, Ilfov

Vabro Retail SA, Maramureș

Artima SA, Cluj

Meli Melo Fashion SRL, Cluj

Sboujee Gold SRL, Cluj

Laceworld Design SRL, Cluj

Kvantum Sport SRL, Cluj

Sport Vision Trading SRL, Cluj

Birth Stone SRL, Cluj

Inditex Romania SRL, Cluj

B&B Collection SRL, Cluj

H&M Henes&Mauritz SRL, Cluj

Eroglu România SRL, Cluj

Grand Bazar & Stock House Concept SRL, Oradea

Smyk All for Kjds SRL; Oradea

Kik Textillen und Non Food SRL, Oradea

LPP România Fashion SRL, Bistrița

Studio Moderna SRL, Bistrița

Modaverse SRL, Constanța (www.modaverse.ro)

Comisarii ANPC au constatat următoarele abateri:

– la comercializare se aflau produse la reducere, fără ca aceasta să fie aplicată din prețul de referință

– nu există informații care să indice în mod clar și neechivoc data la care încetează oferta și faptul că aceasta se referă a stocul disponibil

– informări confuze pe site referitoare la reduceri la colecția nouă și la oferta de black friday (neconcordanțe între cele două secțiuni ale site-ului)

– prețul de referință afișat pe site nu era cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al prețului redus creându-se premisa existenței unui avantaj specific prețului, consumatorii fiind determinați să ia o decizie de tranzacționare pe care nu ar fi luat-o dacă ar fi cunoscut realitatea

– nerespectarea prevederilor legale privind afișarea prețurilor (preț nou și preț vechi barat), produsele având un singur preț afișat

– neconcordanțe între prețul afișat la raft și prețul de la casa de marcat

– prețuri ilizibile

– prețul vechi nu este barat, ci acoperit de eticheta cu cel nou

– etichetare dublă.

Comisarii ANPC au aplicat 3 avertismente și 22 de amenzi contravenționale în valoare de 359.000 lei și, de asemenea, a fost propusă dispunerea măsurii de încetare a practicii comerciale incorecte, pentru fiecare dintre operatorii economici sancționați.