Lucrări de Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse și Marc Chagall, expuse la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Lucrări de Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse și Marc Chagall pot fi admirate, până la mijlocul lunii noiembrie, la Sala Unirii din Alba Iulia, într-o expoziție ce reunește 15 creații ale unor figuri emblematice ale artei moderne internaționale.

O premieră absolută în peisajul cultural al orașului, expoziția, vernisată miercuri, cuprinde lucrări de grafică aparținând lui Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Hans Hartung, Wassily Kandinsky, Rene Magritte, Andre Masson, Henri Matisse, Henry Moore, Pablo Picasso, Man Ray, Victor Vasarely și Ossip Zadkine.

Lucrările provin din colecția privată a lui George Șerban, considerat unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România.

Expoziția este deschisă până în 16 noiembrie, iar accesul este liber.

Vernisajul expoziției a avut loc în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Taberei Internaționale de Artă Plastică ”Inter-Art”, alături de o expoziție semnată de Zuzu CARATANASE.

Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Fundația Inter-Art Aiud și Societatea Civilă de Avocați Șerban & Asociații.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News