Eveniment
VIDEO: ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților din Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de un moped
Un accident rutier s-a petrecut joi, 14 august, în jurul orei 12.20, pe raza municipiului Alba Iulia. Accidentul rutier s-a petrecut pe strada Calea Moților.
Accidentul s-a petrecut în zona Stadion din oraș.
Din primele informații transmise de IPJ Alba, un biciclist ar fi fost acroșat de un moped.
Traficul în zona accidentului este îngreunat. Din primele informații transmise de la fața locului, șoferul mopedului ar fi fost transportat la spital.
Misiunea polițișilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Nicu
joi, 14.08.2025 at 12:48
Ipejeu’ ăsta ar trebui sa se uite un pic la mopedisti și motoscuteriști ca circulă total aiurea, unii circula inclusiv pe pistele de biciclete.