VIDEO: ACCIDENT RUTIER pe Calea Moților din Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de un moped

Un accident rutier s-a petrecut joi, 14 august, în jurul orei 12.20, pe raza municipiului Alba Iulia. Accidentul rutier s-a petrecut pe strada Calea Moților.

Accidentul s-a petrecut în zona Stadion din oraș.

Din primele informații transmise de IPJ Alba, un biciclist ar fi fost acroșat de un moped.

Traficul în zona accidentului este îngreunat. Din primele informații transmise de la fața locului, șoferul mopedului ar fi fost transportat la spital.

Misiunea polițișilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News