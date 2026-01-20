Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, ceea ce reprezintă cel mai mic procent din Europa.

În același timp, 25% dintre tinerii din vestul Europei au un job în timpul studiilor, potrivit Mediafax, care citează date Eurostat.

În 2024, 25,4% dintre tinerii din Uniunea Europeană cu vârste între 15 și 29 de ani erau angajați în timp ce urmau o formă de educație formală, arată datele.

De cealaltă parte, Olanda are cei mai mulți studenți din UE care lucrează în timpul studiilor – 74,3%, urmată de Danemarca – 56,4% și Germania – 45,8%.

Acest lucru se datorează politicilor educaționale ale acestor state, care știu să facă tranziția de la mediul școlar la cel de muncă, dar și unei piețe extrem de flexibile.

La polul opus, România, Grecia și Croația raportează cele mai mici ponderi ale tinerilor care lucrează în timp ce învață: România – 2,4%, Grecia – 6%, Croația – 6,4%.

Datele Eurostat mai arată că participarea pe piața muncii crește odată cu vârsta.

În grupa 15–19 ani, 74,4% dintre femei și 70,4% dintre bărbați rămân în afara forței de muncă, concentrându-se aproape exclusiv pe educație.

În intervalul 20–24 de ani, proporția celor inactivi scade semnificativ, la 30,9% pentru femei și 24,8% pentru bărbați.

